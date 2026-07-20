Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, στόχος της εκστρατείας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την έκδοση νόμιμων αποδείξεων και τιμολογίων, καθώς και την αποδοχή πληρωμών μέσω τραπεζικών καρτών.

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις επαρχίες και καλύπτουν ολόκληρο το 24ωρο, με το Τμήμα Φορολογίας να προγραμματίζει ακόμη πιο εντατικούς ελέγχους το επόμενο διάστημα, καθώς η τουριστική κίνηση κορυφώνεται.

Παράλληλα, έχουν δοθεί οδηγίες στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να διενεργούν τους ελέγχους με επαγγελματισμό, ευγένεια και διακριτικότητα, ώστε να μην επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο κ. Μαρκίδης απηύθυνε επίσης έκκληση προς το κοινό να συνεργάζεται με τους λειτουργούς του Τμήματος, εφόσον τους ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, αποδείξεις ή τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση αγορών ή παροχής υπηρεσιών.