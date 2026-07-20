Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες
Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.