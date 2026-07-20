Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΝεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο - Σοβαρά τραυματισμένη και η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο - Σοβαρά τραυματισμένη και η σύζυγός του

 20.07.2026 - 09:57
Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο - Σοβαρά τραυματισμένη και η σύζυγός του

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18 Ιουλίου) στη Λέρο, με θύμα έναν 80χρονο άνδρα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 77χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή κοντά στο Λακκί. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 80χρονος και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 80χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 77χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα
Φωτιά στις Κεντρικές: Ταυτόχρονα σε πέντε κελιά και στον διάδρομο της πτέρυγας - Όλα τα νεότερα
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Πάτσαλού: Έφυγε νωρίς - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ για την 20ή Ιουλίου: «Οι σειρήνες είναι μαχαιριά για την πατρίδα μας» - Φωτογραφίες

 20.07.2026 - 09:37
Επόμενο άρθρο

Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

 20.07.2026 - 10:04
ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

  •  20.07.2026 - 10:17
Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

  •  20.07.2026 - 10:47
52 χρόνια σιωπής: Τρία εμβληματικά σημεία της Λευκωσίας που πάγωσαν για πάντα το πρωινό της εισβολής

52 χρόνια σιωπής: Τρία εμβληματικά σημεία της Λευκωσίας που πάγωσαν για πάντα το πρωινό της εισβολής

  •  20.07.2026 - 06:21
Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

  •  20.07.2026 - 10:04
Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

  •  20.07.2026 - 08:34
Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα

Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα

  •  20.07.2026 - 08:46
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

  •  20.07.2026 - 08:59
Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

  •  20.07.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα