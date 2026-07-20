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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή μετά από φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και συνήγορο υπεράσπισης

 20.07.2026 - 11:04
Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή μετά από φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και συνήγορο υπεράσπισης

Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο κτίριο της Γαιόπολις, στη Λάρισα. Και στην 22η κατά σειρά συνεδρίαση, που εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σημειώθηκε νέα ένταση μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θύματος των Τεμπών.

Με την έναρξη της δίκης, πρώτος τοποθετήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων, Δημήτρης Ιωαννίδης (εκπροσωπεί τους Κολιοπούλου, Στουρνάρα και Παλαιοθόδωρο), ο οποίος αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο (Κολιοπούλου), η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη.

Ανέφερε ότι το ηλικιακό όριο δεν ίσχυε στον κανονισμό του ΟΣΕ και πρόσθεσε ότι η μετάταξη του σταθμάρχη είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες και για τον διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει συντήρηση σε έργο που δεν ολοκληρώθηκε, και έθεσε ζήτημα αοριστίας και αντιφατικότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Τη στιγμή που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή Συντήρησης (Στουρνάρα), ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο στον σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που εξηγούσε τον χειρισμό του τοπικού συστήματος λέγοντας τη λέξη «ΤΕΛΟΣ», αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.

Πλακιάς: Ο δικός σου ήταν άσχετος; Ο τυχαίος επιβάτης; Αυτός που είπε τη λέξη «ΤΕΛΟΣ»;

Βασάρα: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;

Πρόεδρος: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος, θα περάσει έξω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά.

Πλακιάς: Ήρθες κι εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σίχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου (σ.σ. πρώην υφυπουργός Μεταφορών). Αυτούς υπερασπίζεστε; Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς; Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.

Μαρία Θεοδώρη: Συναίσθηση μηδέν. Ντροπή.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Ακολούθως, η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε επίθεση του κ. Πλακιά σε βάρος του πελάτη του.

Η ένταση συνεχίστηκε και όταν η δίκη ξεκίνησε ξανά. Ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε μετά το επεισόδιο:

«Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση, και όχι μόνο λεκτική. Δέχθηκε και δύο κλοτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν είναι δικό τους θέμα να παραβιάζουν αρχές και τη νομιμότητα. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλευάσουν;»

Πρόεδρος: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.

Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της κατηγορίας.

Ιωαννίδης: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν θέλετε κ. Στουρνάρα, μπορείτε να αποχωρήσετε.

Συνήγοροι υπεράσπισης: Μας απειλεί ότι θα αποχωρήσει. Ας αποχωρήσει.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Σήμερα, παρόντες στο εδώλιο είναι τέσσερις κατηγορούμενοι: Ιωάννης Παληοθόδωρος, Ζαχαρίας Στουρνάρας, Σπύρος Πατέρας και Παύλος Κουζής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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