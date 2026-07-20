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ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων, σήμερα η εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων για αναβολή

 20.07.2026 - 07:21
Δίκη για τα Τέμπη: Ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων, σήμερα η εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων για αναβολή

Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα αυτό το πρώτο στάδιο ενστάσεων, αιτημάτων, αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στη συνέχεια η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχωρισμό των δικογραφιών.

Το κομβικότερο αίτημα για την εξέλιξη της δίκης αφορά την αναβολή της με βάση το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 που επικαλέστηκαν οι συνήγοροι και το οποίο αναφέρει πως: «Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη».

Τα συγκεκριμένα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα - Δομοκός)».

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκης Εισαγγελίας τα διερευνώμενα αδικήματα είναι οικονομικής φύσεως, καθώς το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η έρευνα είχε ξεκινήσει πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην δικογραφία για τα Τέμπη βρίσκονται κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος για την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ μετά την άσκηση ποινικής δίωξης τον Ιανουάριο του 2024 από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας κατόπιν έρευνας του ειδικού εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαϊμη. Οι παραλείψεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους από τις δικαστικές αρχές αφορούν την σύμβαση 717 και τις παρατάσεις που δόθηκαν για την υλοποίησή της.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ισχυρίζονται πως τα δύο κατηγορητήρια είναι «ταυτόσημα» και πως σε περίπτωση που παραπεμφθούν τελικά σε δίκη οι κατηγορούμενοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχει το ενδεχόμενο να διενεργούνται δύο παράλληλες δικές σε Αθήνα και Λάρισα με τα ίδια διερευνώμενα πραγματικά περιστατικά, τους ίδιους μάρτυρες και τους ίδιους πραγματογνώμονες.

Υπενθυμίζεται πως για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Αδίκημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση απομένουν άλλες τρεις πριν από τη διακοπή του Αυγούστου με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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