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ΕΛΛΑΔΑ

Παρίσταναν τεχνικούς με ανακλαστικά γιλέκα, μπούκαραν σε σπίτια στην Αττική και έκλεβαν κοσμήματα, ρολόγια και χρήματα

 19.07.2026 - 17:38
Παρίσταναν τεχνικούς με ανακλαστικά γιλέκα, μπούκαραν σε σπίτια στην Αττική και έκλεβαν κοσμήματα, ρολόγια και χρήματα

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στην Αττική, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) συνελήφθησαν στη Βούλα δύο αλλοδαποί, ηλικίας 48 και 31 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Κατά τη σύλληψή του, ο 48χρονος αντέδρασε σθεναρά χτυπώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές των βορείων και των νοτίων προαστίων της Αθήνας.

Πώς λειτουργούσαν
Οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζαν τις πόρτες σπιτιών, έμπαιναν μέσα και έκλεβαν κοσμήματα, ρολόγια και χρηματικά ποσά, ενώ χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα, τα οποία φρόντιζαν να αντικαθιστούν συχνά, κάνοντας έτσι δύσκολο τον εντοπισμό τους.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των κλοπών, φορούσαν φωσφορούχα-ανακλαστικά γιλέκα, προσποιούμενοι εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, ώστε να δικαιολογούν την παρουσία τους στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών-διαμερισμάτων στόχων, χωρίς να κινούν υποψίες.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων καθώς και σε οίκημα που χρησιμοποιούσαν ως χώρο απόκρυψης κλοπιμαίων («καβάτζα»), βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

- 21 ρολόγια,
- Πλήθος κοσμημάτων και τσαντών,
- Διαρρηκτικά εργαλεία(υδραυλική πρέσα, ηλεκτρικό δράπανο κ.α.),

- Δύο ανακλαστικά γιλέκα εργασίας,
- Συσκευή γεωεντοπισμού,
- Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και - Τρία κινητά τηλέφωνα.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -6- περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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