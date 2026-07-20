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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες 13 πρόσωπα - Ανακόπηκαν για έλεγχο 586 οχήματα σε στοχευμένες επιχειρήσεις

 20.07.2026 - 06:59
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες 13 πρόσωπα - Ανακόπηκαν για έλεγχο 586 οχήματα σε στοχευμένες επιχειρήσεις

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δεκατριών προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, μέθη, πρόκληση ανησυχίας και διασάλευση της ειρήνης, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη απασχόληση, εντάλματα προστίμου, τροχαία αδικήματα κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 586 οχήματα και ελέγχθηκαν 730 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν δώδεκα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 286 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 156 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 328 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν καταγγελίες, καθώς και προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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