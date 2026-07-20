Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό διερευνάται από το Τμήμα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν από πολίτες.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, στο βίντεο φέρονται να ακούγονται ανήλικοι να προτρέπουν το παιδί να προβεί σε άσεμνη πράξη, ενώ παράλληλα το χλευάζουν.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, το επίμαχο υλικό φέρεται να μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (live) στην πλατφόρμα TikTok.

Οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εξεταστεί κατά πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις.