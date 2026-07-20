Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

 20.07.2026 - 12:08
Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

Υπό διερεύνηση βρίσκεται καταγγελία που αφορά βίντεο το οποίο φέρεται να μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας TikTok και στο οποίο εμπλέκεται ανήλικο άτομο με αναπηρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό διερευνάται από το Τμήμα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν από πολίτες.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, στο βίντεο φέρονται να ακούγονται ανήλικοι να προτρέπουν το παιδί να προβεί σε άσεμνη πράξη, ενώ παράλληλα το χλευάζουν.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, το επίμαχο υλικό φέρεται να μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (live) στην πλατφόρμα TikTok.

Οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εξεταστεί κατά πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα
Φωτιά στις Κεντρικές: Ταυτόχρονα σε πέντε κελιά και στον διάδρομο της πτέρυγας - Όλα τα νεότερα
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Πάτσαλού: Έφυγε νωρίς - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόρισμα για videogate: Δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα – «Αερολογίες και φαφλατισμοί» όσα ακούγονται στο βίντεο

 20.07.2026 - 11:47
ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

  •  20.07.2026 - 10:17
Πόρισμα για videogate: Δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα – «Αερολογίες και φαφλατισμοί» όσα ακούγονται στο βίντεο

Πόρισμα για videogate: Δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα – «Αερολογίες και φαφλατισμοί» όσα ακούγονται στο βίντεο

  •  20.07.2026 - 11:47
Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

  •  20.07.2026 - 10:47
Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

  •  20.07.2026 - 12:08
Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

  •  20.07.2026 - 08:34
Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

  •  20.07.2026 - 10:04
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

  •  20.07.2026 - 08:59
Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

  •  20.07.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα