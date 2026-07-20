Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Παγκύπριων εξετάσεων

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τα αποτελέσματα για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, θα ανακοινωθούν αυτή την Τετάρτη.