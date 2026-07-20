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ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πιλοτική εφαρμογή ζωνών στον νότιο Λίβανο που θα ελέγχονται από τον εγχώριο στρατό - Αποχωρούν οι IDF

 20.07.2026 - 17:58
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πιλοτική εφαρμογή ζωνών στον νότιο Λίβανο που θα ελέγχονται από τον εγχώριο στρατό - Αποχωρούν οι IDF

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη λειτουργίας πιλοτικών ζωνών στον νότιο Λίβανο, σε μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σταδιακή μεταβίβαση του ελέγχου των περιοχών στον λιβανικό στρατό, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που μεσολάβησε η Ουάσιγκτον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι πιλοτικές ζώνες αφορούν τρεις πόλεις κοντά στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», δηλαδή τη γραμμή που οριοθετεί τις περιοχές του νότιου Λιβάνου τις οποίες εξακολουθεί να κατέχει το Ισραήλ.

Από τις τρεις περιοχές, μόνο η μία βρισκόταν υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ οι άλλες δύο είχαν δεχθεί σφοδρές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποχωρήσουν από τις συγκεκριμένες ζώνες, επιτρέποντας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF) να αναλάβουν τον έλεγχο.

Προϋπόθεση η απουσία της Χεζμπολάχ

Οι περιοχές αυτές προβλέπεται να είναι απαλλαγμένες από την παρουσία της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής οργάνωσης που διατηρεί την κύρια βάση ισχύος της στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσει την αποχώρηση των στρατευμάτων του από την περιοχή, εάν προηγουμένως η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί και δεν απομακρυνθεί από τη μεθόριο.

Παράλληλα, φωτογραφίες από τον νότιο Λίβανο που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα δείχνουν μονάδες του λιβανικού στρατού να πραγματοποιούν περιπολίες σε χωριά κατά μήκος των συνόρων, μεταξύ αυτών στο Μπιντ Τζμπέιλ, το οποίο είχε βρεθεί υπό ισραηλινή κατοχή, αλλά και στη Ναμπατίγια, που υπέστη εκτεταμένους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Το CNN αναφέρει ότι έχει ζητήσει σχόλιο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απάντηση.

Επίσκεψη Αούν στον Λευκό Οίκο

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ έρχεται μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του προέδρου του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, στον Λευκό Οίκο, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Λιβανέζου προέδρου στην Ουάσιγκτον από το 2009.

Την Κυριακή, ο Αούν είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σε δήλωσή του μετά τις συνομιλίες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη αυτής της προσπάθειας, καθώς και στις προσπάθειες του Λιβάνου να εξασφαλίσει ασφάλεια, ειρήνη και ένα καλύτερο μέλλον για τον λιβανικό λαό».

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