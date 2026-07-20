Οδηγοί Προσοχή: Κλείνουν κεντρικοί δρόμοι της Λευκωσίας λόγω διαμαρτυρίας των πρατηριούχων

Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10.00 στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και ακολούθως θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο, μέσω της οδού Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ και Λεωφόρου Αθαλάσσας.

Λόγω της διεξαγωγής της εκδήλωσης η Αστυνομία ενδέχεται να προβεί σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η Αστυνομία θα βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κοινό καλείται να επιδεικνύει την απαιτούμενη υπομονή και συνεργασία, να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυσή της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.