Κάθοδος Γκουτέρες: Ιδιωτικό δείπνο με ηγέτες και κοινή συνάντηση - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο κ. Γκουτέρες θα φθάσει στο νησί την ερχόμενη Δευτέρα βράδυ, 27 Ιουλίου το βράδυ, συνοδευόμενος από τους δύο Αναπληρωτές ΓΓ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν Πιερ Λακρουά. Σημειώνεται ότι στο νησί θα βρίσκεται κατά την επίσκεψη του κ. Γκουτέρες και η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άγκελα Ολγκίν.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, Την Τρίτη, 28 Ιουλίου το πρωί ο κ. Γκουτέρες έχει συνάντηση στις 10.30 με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στις 1145 συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο για τους πεσόντες ειρηνευτές έξω από το Λήδρα Πάλας και νωρίς το απόγευμα θα επισκεφθεί το ανθρωπολογικό εργαστήρι της ΔΕΑ ενώ αργότερα θα έχει συναντήσεις με τους διαπραγματευτές και τους επικεφαλής των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ θα έχει ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες το οποίο όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ δεν θα είναι προς κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Το πρωί της Τετάρτης, 29 Ιουλίου ο ΓΓ του ΟΗΕ θα έχει κοινή συνάντηση με τους δυο ηγέτες στα γραφεία της Αποστολής των Καλών του Υπηρεσιών στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Θ’ ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον κ. Γκουτέρες, ο οποίος στη συνέχεια θ’ αναχωρήσει από την Κύπρο μαζί με την συνοδεία του.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ΓΓ του Οργανισμού στο νησί μετά τον Φεβρουάριο του 2010 όταν ήρθε στην Κύπρο ο Μπαν Γκι Μουν και είχε συνάντηση με τους δύο τότε ηγέτες, Δημήτρη Χριστόφια και Ντερβίς Έρογλου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ