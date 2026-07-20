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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθοδος Γκουτέρες: Ιδιωτικό δείπνο με ηγέτες και κοινή συνάντηση - Αναλυτικά το πρόγραμμα

 20.07.2026 - 14:22
Κάθοδος Γκουτέρες: Ιδιωτικό δείπνο με ηγέτες και κοινή συνάντηση - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σε δυο περιπτώσεις ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα δει, κατά την επικείμενη επίσκεψή του στο νησί μαζί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Η πρώτη θα είναι κατά τη διάρκεια ιδιωτικού δείπνου την Τρίτη, 28 Ιουλίου το βράδυ στην οικία του Ειδικού του Αντιπροσώπου στην Κύπρο, και η δεύτερη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, το πρωί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Γραφεία της Αποστολής των Καλών του Υπηρεσιών στην υπό τον έλεγχο των ΗΕ περιοχή του αεοδρομίου Λευκωσίας. 

Ο κ. Γκουτέρες θα φθάσει στο νησί την ερχόμενη Δευτέρα βράδυ, 27 Ιουλίου το βράδυ, συνοδευόμενος από τους δύο Αναπληρωτές ΓΓ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν Πιερ Λακρουά. Σημειώνεται ότι στο νησί θα βρίσκεται κατά την επίσκεψη του κ. Γκουτέρες και η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άγκελα Ολγκίν.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, Την Τρίτη, 28 Ιουλίου το πρωί ο κ. Γκουτέρες έχει συνάντηση στις 10.30 με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στις 1145 συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο για τους πεσόντες ειρηνευτές έξω από το Λήδρα Πάλας και νωρίς το απόγευμα θα επισκεφθεί το ανθρωπολογικό εργαστήρι της ΔΕΑ ενώ αργότερα θα έχει συναντήσεις με τους διαπραγματευτές και τους επικεφαλής των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ θα έχει ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες το οποίο όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ δεν θα είναι προς κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Το πρωί της Τετάρτης, 29 Ιουλίου ο ΓΓ του ΟΗΕ θα έχει κοινή συνάντηση με τους δυο ηγέτες στα γραφεία της Αποστολής των Καλών του Υπηρεσιών στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Θ’ ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον κ. Γκουτέρες, ο οποίος στη συνέχεια θ’ αναχωρήσει από την Κύπρο μαζί με την συνοδεία του.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ΓΓ του Οργανισμού στο νησί μετά τον Φεβρουάριο του 2010 όταν ήρθε στην Κύπρο ο Μπαν Γκι Μουν και είχε συνάντηση με τους δύο τότε ηγέτες, Δημήτρη Χριστόφια και Ντερβίς Έρογλου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.

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