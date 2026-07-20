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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΣΥΔΥ: Άμεση αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών μετά τα επεισόδια με την πυρκαγιά

 20.07.2026 - 11:32
ΠΑΣΥΔΥ: Άμεση αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών μετά τα επεισόδια με την πυρκαγιά

Την έντονη καταδίκη τους για τα χθεσινά επεισόδια στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατούμενοι φέρεται να έθεσαν σκόπιμα φωτιά σε κελιά, εκφράζουν η ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών.

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Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του χώρου και η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πλήρη κατάσβεσή της. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεσμοφύλακας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Με αφορμή το περιστατικό, η ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών επαναφέρουν την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης του σωφρονιστικού ιδρύματος, κάνοντας λόγο για σοβαρό πρόβλημα υπερπληρότητας και υποστελέχωσης.

Όπως αναφέρουν, η πληρότητα των Φυλακών ξεπερνά το 200%, γεγονός που, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, περιορίζει τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και πρόληψης παρόμοιων περιστατικών.

Η συνδικαλιστική πλευρά επισημαίνει ότι η άμεση παρέμβαση του προσωπικού, με την απομάκρυνση των κρατουμένων και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε άλλους χώρους, συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών.

Ωστόσο, τονίζεται ότι η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των Κεντρικών Φυλακών δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσπάθειες ενός προσωπικού που, όπως αναφέρεται, παραμένει διαχρονικά υποστελεχωμένο.

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ προαναγγέλλουν αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με στόχο τη συζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση της υπερπληρότητας και των προβλημάτων λειτουργίας του σωφρονιστικού ιδρύματος.

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