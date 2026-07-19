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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ελλάδα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής, τραυματίες οι δύο διασώστες

 19.07.2026 - 10:21
Σοκ στην Ελλάδα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής, τραυματίες οι δύο διασώστες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο Νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Το Τμήμα Τροχαίας Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύει ο ιστότοπος Parakritika:

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