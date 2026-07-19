Πρόλαβαν τα χειρότερα: Έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών η φωτιά στα Πυργά - Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 14:30 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:00, αφού κατέκαψε συνολική έκταση 10 εκταρίων με πεύκα, χαμηλή άγρια βλάστηση, καλαμιώνες και αποκαλάμες.

Ημεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Ευκάλη στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, θέτοντας σε συναγερμό το Τμήμα Δασών, το οποίο ενεργοποίησε το σχέδιο «Αστραπή». Κατέκαψε άγρια βλάστηση και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, απείλησε και κατοικίες.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν 40 μέλη του Τμήματος Δασών με 12 πυροσβεστικά οχήματα, δύο προωθητές γαιών και δύο βυτιοφόρα.

Παράλληλα, συνέδραμαν 10 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή πέντε πτητικών μέσων της Δημοκρατίας, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι την οριοθέτηση της φωτιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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