Αγώνας για διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων, είπαν οι ομιλητές στην εκδήλωση στον Κόρνο

Η εκδήλωση άρχισε με την τελετή αφής της φλόγας, την οποία μετέφεραν από την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου δρομείς του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου», ενώ στη συνέχεια επιδόθηκε υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολούθησαν δέηση για την ανεύρεση των αγνοουμένων και τρισάγιο για όσους ανευρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, το προσκλητήριο αγνοουμένων και τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή.

Ομιλία εκφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Παραδοσιακή Γυναικεία και Παιδική Χορωδία «Άγιος Ιωάννης», υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Δημοσθένους.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είπε ότι η ύπαρξη για τόσα χρόνια του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος των αγνοουμένων μας αποτελεί στίγμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό της εποχής μας.

Για τους συγγενείς των αγνοουμένων, ανέφερε, ο χρόνος δεν λειτούργησε ως βάλσαμο, αντίθετα κάθε μέρα που περνά χωρίς απαντήσεις ανανεώνει τον πόνο, τροφοδοτεί την αγωνία, διατηρώντας ωστόσο και την ελπίδα ότι κάποτε θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Ο πόνος αυτός δεν αφορά μόνο τις οικογένειες των αγνοούμενων αφορά ολόκληρο το λαό μας" είπε και πρόσθεσε ότι "η παρουσία μας σήμερα εδώ αποτελεί ελάχιστο δείγμα τιμής προς τους αγνοουμένους της πατρίδας μας και μία έμπρακτη έκφραση συμπαράστασης προς τις οικογένειες τους οι οποίες εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα σηκώνουν τον βαρύ σταυρό της αναμονής και της αβεβαιότητας».

Κανείς δεν μπορεί να μετρήσει ούτε και να αισθανθεί πλήρως το βάθος της δοκιμασίας σας, είπε απευθυνόμενος στους συγγενείς των αγνοουμένων, τονίζοντας ότι «θέλουμε όμως να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι. Πολιτεία, Εκκλησία και ολόκληρος ο κυπριακός Ελληνισμός στέκονται δίπλα σας με σεβασμό και συμπόνια σε αυτό τον αγώνα».

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το σκληρό και αβάσταχτο ανθρώπινο δράμα, η παγκόσμια κοινωνία και ειδικότερα οι μεγάλοι και ισχυροί της Γης παραμένουν δυστυχώς για τόσα χρόνια αδιάφοροι και απαθείς.

Εμείς όμως, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, δεν θα σταματήσουμε να διαλαλούμε ότι η ύπαρξη για τόσα χρόνια του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος των αγνοουμένων μας αποτελεί στίγμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό της εποχής μας.

Για πολλοστή φορά διερωτούμαστε, συνέχισε, πώς είναι δυνατόν να αναμένουμε από την κατοχική δύναμη καλή θέληση για λύση του Κυπριακού όταν δεν επιδεικνύει την παραμικρή ευαισθησία για λύση του ανθρωπιστικού θέματος τον αγνοουμένων.

«Εμείς διακηρύσσουμε ότι δεν θα πάψουμε καμιά φορά να χτυπούμε παντού πόρτες και να αναζητούμε απαντήσεις για τους ανθρώπους μας που αγνοούνται εδώ και 52 χρόνια», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος.

«Η δικαίωση των αγνοουμένων συνδέεται άρρηκτα με τη δικαίωση της ίδιας της πατρίδας μας. Η επίλυση του Κυπριακού παραμένει η ύψιστη εθνική μας προτεραιότητα», ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, στο δικό της χαιρετισμό. Η διαίρεση και η διχοτόμηση, πρόσθεσε, «δεν μπορούν να αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, ούτε και ποτέ θα αποδεχθούμε την παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής».

Όπως ανέφερε η κ. Δημητρίου, «παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συμμετέχουμε». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχιστούν οι διαδικασίες, αναμένουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και εννοείται ότι με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες «θα είμαστε εκεί για να εργαστούμε και να μπορέσουμε επιτέλους να υπάρξει πραγματική πρόοδος χωρίς βεβαίως να εξαρτάται μόνο από εμάς».

«Το τι θέλουμε είναι μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική, αποτελεί χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές, αλλά και σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Μόνο μέσα από την ειρήνη, την απελευθέρωση και την επανένωση μπορούμε να έχουμε ένα κοινό μέλλον ασφάλειας, ελευθερίας και προόδου», σημείωσε.

Απευθυνόμενη στους συγγενείς των αγνοουμένων η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι «η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται δίπλα σας, και ξέρω ότι πολλές φορές αυτό ακούγεται περισσότερο λεκτικό, αλλά είμαστε εκεί πραγματικά με όσα μέσα μπορούμε, ο κάθε ένας από τη δική του θεσμική ιδιότητα και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της αλήθειας». Διαβεβαίωσε ότι «δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον αγώνα μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοουμένου».

Γιατί, όπως είπε η κ. Δημητρίου, «όσο υπάρχει έστω και μία μάνα που περιμένει, ένας πατέρας που αναζητά, ένα παιδί που δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε ο γονιός του, το χρέος μας παραμένει ανεκπλήρωτο».

Ειδική αναφορά έκανε η Πρόεδρος της Βουλής στο αίτημα για καθιέρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της 29ης Οκτωβρίου ως Εθνικής Ημέρας Αγνοουμένων της Κύπρου λέγοντας ότι εύχεται να υπάρχουν νεότερα για αυτό το ζήτημα σύντομα.

«Η ανάγκη για διαπίστωση της αλήθειας, όσο περνά ο χρόνος, δεν λιγοστεύει, αλλά γίνεται περισσότερο επιτακτική, κυρίως για τις οικογένειες των αγνοουμένων», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρέσβης της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας. Εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας προς τις οικογένειες όλων των αγνοουμένων, Κυπρίων και Ελλαδιτών, διαβεβαίωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοουμένου.

Ο κ. Κόλλιας ανέφερε ότι Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζουν έμπρακτα το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «η πρόοδός της θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν δεν καλούνταν να δράσει υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες». Κατηγόρησε την Τουρκία ότι εργαλειοποιεί πολιτικά ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό θέμα, παραπέμποντας σε μετακινήσεις οστών, περιορισμούς ερευνών σε αποκαλούμενες «στρατιωτικές ζώνες» και απροθυμία παροχής πληροφοριών.

«Η παρουσία όλων μας εδώ δεν είναι μία καθιερωμένη υποχρέωση, αλλά μία αυτονόητη υπόσχεση ότι ο αγώνας μας δεν φθίνει και δεν εγκαταλείπεται», υπογράμμισε. Συνεχάρη, επίσης, τις οργανώσεις συγγενών για το σθένος και την αποφασιστικότητά τους, επισημαίνοντας ότι οι διαβεβαιώσεις δεν αρκούν, αφού δεν μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις που αναμένουν επί δεκαετίες οι οικογένειες. Πρόσθεσε ότι η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί καθήκον προς όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία και την ακεραιότητα της Κύπρου.

Ο Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, Γεώργιος Στύλιος, Βουλευτής Άρτας, είπε ότι έχει παρευρεθεί, στην επιστροφή των λειψάνων και στην ταφή δύο συντοπιτών του, ενός Αξιωματικού της ΕΛΔΥΚ και ενός καταδρομέα που έπεσαν υπέρ πατρίδος, και για χρόνια θεωρούνταν αγνοούμενοι και ότι ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχει ζήσει.

"Είδα του δικούς τους ανθρώπους, με την παραλαβή των οστών να γαληνεύει η ψυχή τους, μετά από δεκαετίες βαθέος πόνου. Αλλά και να υλοποιείται η δέσμευση, της Πολιτείας να αναγνωρίσει τον αγώνα και τη θυσία και να τιμήσει τους ήρωες. Στους ανθρώπους που έχασαν τους αγαπημένους τους για την Ελευθερία της Κύπρου, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στους συγγενείς, των αγνοουμένων, που αναμένουν με κεριά αναμμένα, ένα νέο για την τύχη των αγαπημένων τους, τους δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι να πάρουμε απάντηση και για τον τελευταίο αγνοούμενο" τόνισε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι "παραμένει χαίνουσα πληγή στα σωθικά του Ελληνισμού, ένα βαθύ τραύμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα" και σημείωσε ότι "το τραύμα αυτό δεν πρόκειται να κλείσει αν δεν βρεθεί μία βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο".

Η συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου, σημείωσε, "αποτελεί για την Ελλάδα, ένα διαρκές μέλημα, και μια ιστορική υποχρέωση".

"Η μοίρα μας είναι κοινή. Η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού. Με την Ελλάδα να είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ όπου και όταν την καλεί το εθνικό καθήκον.Όπως συνέβη πρόσφατα μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι" κατέληξε.

«Οι άνθρωποί μας δεν είναι αριθμοί σε καταλόγους ούτε υποθέσεις σε αρχεία. Είναι οι πατέρες, οι μητέρες, τα αδέλφια, οι σύζυγοι και τα παιδιά μας», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας Μαρία Καλμπουρτζή. Τόνισε ότι η τραγωδία των αγνοουμένων αποτελεί μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής και ότι η απουσία της αλήθειας παραβιάζει διαρκώς τα δικαιώματα των αγνοουμένων και των οικογενειών τους.

Η κ. Καλμπουρτζή είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στρατιωτικά αρχεία που δεν ανοίγουν, πληροφορίες που δεν δίνονται, χώροι που δεν επιτρέπεται να ερευνηθούν και οικογένειες που περιμένουν. «Η αλήθεια δεν έχει ημερομηνία λήξης», υπογράμμισε, απευθύνοντας έκκληση προς όσους γνωρίζουν ή μπορούν να συμβάλουν να σπάσουν τη σιωπή, αφού κάθε πληροφορία μπορεί να δώσει στις οικογένειες αυτό που αναμένουν εδώ και πενήντα δύο χρόνια.

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι οι συγγενείς δεν ζητούν υποσχέσεις, αλλά συνέχεια και συνέπεια, καλώντας την Κυπριακή Δημοκρατία να θέτει αδιάκοπα το ζήτημα σε κάθε διεθνές φόρουμ, επαφή και διαπραγμάτευση. Τόνισε ότι δεν μπορεί να αποτελεί «ανθρωπιστική υποσημείωση» του Κυπριακού ούτε να υποτάσσεται σε πολιτικές σκοπιμότητες, διαβεβαιώνοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοουμένου.

«Συνεχίζουμε με ανεξάντλητα αποθέματα υπομονής και επιμονής μέχρι η τουρκική πλευρά να συνεργαστεί ειλικρινά και ουσιαστικά για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας», ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Νίκος Σεργίδης. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία καλείται να δώσει τις πληροφορίες που κατέχει και να συνεργαστεί για τον εντοπισμό χώρων ταφής και οστών αγνοουμένων που, όπως είπε, μετακινήθηκαν εσκεμμένα.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Σεργίδης εξέφρασε την προσδοκία ότι το θέμα των αγνοουμένων θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα των επαφών του με την τουρκοκυπριακή πλευρά και τη διεθνή κοινότητα. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι, κατά την επικείμενη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, θα υπογραμμίσει την ανάγκη λήψης πρακτικών μέτρων για αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους.

Ο κ. Σεργίδης ανέφερε ακόμη ότι οι οικογένειες αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του Προέδρου, των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, της Εκκλησίας και των Κοινοβουλίων των δύο χωρών. Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι, με οδηγίες του Προέδρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εγκύψουν στα προβλήματα των οικογενειών των πεσόντων και των αγνοουμένων, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ