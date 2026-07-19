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ΔΙΕΘΝΗ

Αιχμηρή απάντηση Νετανιάχου στον Μαμντάνι: «Αντιπερισπασμός για να καλύψει τις ανόητες πράξεις του»

 19.07.2026 - 21:43
Αιχμηρή απάντηση Νετανιάχου στον Μαμντάνι: «Αντιπερισπασμός για να καλύψει τις ανόητες πράξεις του»

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε σήμερα τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ο οποίος αναφέρθηκε στην πιθανότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού όταν θα μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του πρωθυπουργού. «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Στις αρχές Ιουνίου ο Χαν τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός μέλους της ομάδας του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times ο Μαμντάνι είπε ότι «η θέση του Νετανιάχου είναι στη Χάγη» γιατί «είναι εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης» από το ΔΠΔ. Είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, διευκρινίζοντας ότι συζητά το θέμα με τις αρχές της πόλης.

«Θα κάνουμε αυτά που μου επιτρέπει να κάνω ο νόμος στη Νέα Υόρκη», είπε.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διεξάγεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το γραφείο του Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το ΔΠΔ είναι «ένα δικαστήριο-οπερέτα που δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε Αμερικανούς και Ισραηλινούς» πολίτες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

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