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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βόμβα» από ΠΑΣΥΔΥ για τις Φυλακές: «Η πληρότητα ξεπερνά το 200%»

 20.07.2026 - 14:23
«Βόμβα» από ΠΑΣΥΔΥ για τις Φυλακές: «Η πληρότητα ξεπερνά το 200%»

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση της υπερπληρότητας και της υποστελέχωσης στις Κεντρικές Φυλακές επισημαίνουν η ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα κελιά τους, προκαλώντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την εκκένωση του χώρου.

Σε ανακοίνωσή τους, καταδικάζουν τα επεισόδια, σημειώνοντας ότι, πέρα από τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, ένας δεσμοφύλακας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από εισπνοή καπνού. Όπως αναφέρουν, η άμεση επέμβαση του προσωπικού συνέβαλε καθοριστικά στην απομάκρυνση των κρατουμένων και στην αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους.

Η ΠΑΣΥΔΥ υποστηρίζει ότι η πληρότητα των φυλακών, η οποία, όπως αναφέρει, υπερβαίνει το 200% και είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τη χρόνια έλλειψη προσωπικού, περιορίζει τις δυνατότητες αποτελεσματικού ελέγχου και πρόληψης παρόμοιων περιστατικών. Παράλληλα, τονίζει ότι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σωφρονιστικού ιδρύματος δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις προσπάθειες του υποστελεχωμένου προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντεχνία και το διοικητικό συμβούλιο του Κλάδου Προσωπικού Φυλακών καλούν την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση της στελέχωσης και στη λήψη μέτρων για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ενώ ανακοινώνουν ότι θα ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με στόχο τη συζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπληρότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας των Κεντρικών Φυλακών.

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