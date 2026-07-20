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ΔΙΕΘΝΗ

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν: Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ στη Συρία, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

 20.07.2026 - 06:53
Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν: Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ στη Συρία, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε χθες Κυριακή στις 19:00 (ώρα Ουάσιγκτον, τη Δευτέρα στις 02:00 ώρα Ελλάδας) νέο «κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, για «ένατη συνεχόμενη νύχτα».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε μέσω X ότι «τα πλήγματα θα συνεχίσουν να φθείρουν περαιτέρω ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

Τα ξημερώματα η CENTCOM ανακοινωσε τη λήξη των επιχειρήσεων αναφέροντας ότι χτύπησε  κέντρα διοίκησης του ιρανικού στρατού, εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνάμεις, βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών.

Η ιρανική τηλεόραση μετέφερε πληροφορίες για εκρήξεις στο Μπουσέρ, το Τζασκ, το Ταμπίζ, το Τσαμπαχά και το Σιρίκ. Εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Κοναράκ.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drone εναντίον της επικράτειας του εμιράτου.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι επιτέθηκαν σε «κέντρο διοίκησης του εχθρού» [ενν. των ΗΠΑ] στην Ατ Τανφ, στη Συρία.

Οι Φρουροί διεξήγαγαν «αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κέντρου διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σε αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφερε το πρακτορείο IRNA.

Από την ιρανική πλευρά επισημάνθηκε ακόμη ότι καταρρίφθηκαν άλλο δύο αμερικανικά drone επιτήρησης τύπου MQ-9.

Τραμπ για το Ιράν: «Δεν ελέγχουν τίποτα»

Σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «τους χτυπήσαμε ξανά πολύ σκληρά απόψε, και το κάναμε αυτό προς τιμήν των τριών, πιθανώς, μεγάλων πατριωτών», εννοώντας τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

«Αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες πολεμούσαν εκεί έξω [για να] μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε ακόμη και συνέχισε λέγοντας ότι «το Ιράν έχει υποστεί πολύ, πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο... Εμείς ελέγχουμε το Στενό, αυτοί δεν ελέγχουν τίποτα».

Περισσότερα μαχητικά από τις ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ανέφεραν χθες Κυριακή αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση Σπάγκνταλεμ (Γερμανία) και F-35 από τη βάση Λέικενχιθ, στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, κατά τις πηγές της.

Η New York Times, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη μαχητικών και επισήμανε πως η απόφαση είχε ληφθεί προτού γίνει γνωστό πως δυοΑαμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τρίτος αγνοείτο στην Ιορδανία εξαιτίας πληγμάτων αντιποίνων του Ιράν.

Η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Washington Post, επικαλούμενη δική της πηγή στην κυβέρνηση Τραμπ, έγραψε έτσι πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για επιχειρήσεις πιο ευρείας κλίμακας. Ο αξιωματούχος πάντως υπογράμμισε ότι, μεταξύ άλλων, η μείωση των αποθεμάτων κάποιων κατηγοριών πυρομαχικών θα περιορίσει το εύρος τους.

«Δεν έχουμε αρκετά» για μακράς διάρκειας επιχειρήσεις, «και δεν νομίζω πως ο Λευκός Οίκος το συνειδητοποιεί αυτό», είπε στην εφημερίδα ο αξιωματούχος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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