Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕρντογάν για εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν για εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους

 20.07.2026 - 13:51
Ερντογάν για εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο επανέλαβε τη στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκύπριους.

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως: «τιμώ με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας».

«Συγχαίρω με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα τον τουρκοκυπριακό λαό για την γιορτή της Ειρήνης και της Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους αδελφούς μου, τους Τουρκοκύπριους» πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα» και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους στον δίκαιο αγώνα τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα
Φωτιά στις Κεντρικές: Ταυτόχρονα σε πέντε κελιά και στον διάδρομο της πτέρυγας - Όλα τα νεότερα
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Πάτσαλού: Έφυγε νωρίς - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

 20.07.2026 - 13:33
Επόμενο άρθρο

Kόντρα σε Λέφσκι ή Κραϊόβα η Ομόνοια στον Γ' προκριματικό του Champions League (ΒΙΝΤΕΟ)

 20.07.2026 - 14:09
ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

  •  20.07.2026 - 10:17
Κάθοδος Γκουτέρες: Ιδιωτικό δείπνο με ηγέτες και κοινή συνάντηση - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κάθοδος Γκουτέρες: Ιδιωτικό δείπνο με ηγέτες και κοινή συνάντηση - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  20.07.2026 - 14:22
Πόρισμα για videogate: Δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα – «Αερολογίες και φαφλατισμοί» όσα ακούγονται στο βίντεο

Πόρισμα για videogate: Δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα – «Αερολογίες και φαφλατισμοί» όσα ακούγονται στο βίντεο

  •  20.07.2026 - 11:47
Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

Σοκάρει βίντεο στο TikTok: Ανήλικοι παροτρύνουν παιδί ΑΜΕΑ να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα

  •  20.07.2026 - 12:08
Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

  •  20.07.2026 - 08:34
Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

  •  20.07.2026 - 10:04
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

  •  20.07.2026 - 08:59
Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

  •  20.07.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα