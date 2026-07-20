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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 20 Ιουλίου

 20.07.2026 - 09:17
Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 20 Ιουλίου

Οι εφημερίδες αναφέρονται σήμερα, μεταξύ άλλων, στην παράδοση του πορίσματος για το Videogate, στην 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής, σε μαχαιρώματα έπειτα από γλέντι στην Αραδίππου με ένα πρόσωπο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε εκστρατεία του Τμήματος Φορολογίας και στις ψηλές θερμοκρασίες στο νησί.

H «Αλήθεια» στα κύριο θέμα της με τίτλο «Άλλο τα ποινικά άλλο η πολιτική ηθική» γράφει ότι στον Γενικό Εισαγγελέα αναμένεται να παραδοθεί σήμερα το πόρισμα για το videogate και πως η έρευνα του Ανδρέας Πασχαλίδη εξέτασε τη γνωσιότητα και την προέλευση του βίντεο, τις συνθήκες παραγωγής του και το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Αλλού αναφέρεται σε πρόστιμο από τη ΡΑΕΚ στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για τα προβλήματα με τα μετρητικά δεδομένα. Προβάλλει επίσης τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιραν μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Ώρα πορίσματος για το Videogate» και γράφει ότι μετά την πολύμηνη διερεύνηση της υπόθεσης για το videogate και την ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ» από τον λογαριασμό «Emily Thomsοn” εκπνέει σήμερα η ημερομηνία ολοκλήρωσης της έρευνας, χωρίς να υπάρχει πρόθεση για να ζητηθεί νέα παράταση. Γράφει επίσης ότι συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την αποβίβαση των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο. Γράφει επίσης ότι σε απόπειρα φόνου κατέληξε γλέντι στην Αραδίππου μεταξύ δύο προσώπων από τη Σρι Λάνκα. Ο πρώτος μαχαίρωσε τον δεύτερο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Η ώρα του ανασχηματισμού» γράφει ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Πέραν της αντικατάστασης της Υπουργού Γεωργίας, σημειώνεται, αναμένονται ακόμα 2-3 κινήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Αλλού αναφέρεται στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Επίσης αναφέρεται στην κατάσταση σε 11 κλειστά γήπεδα κάνοντας λόγο για "μια από τα ίδια"

Η «Χαραυγή» κάτω από τον κύριο τίτλο «Ενεργή στήριξη στην πρωτοβουλία ΟΗΕ» προβάλλει στο κύριο της θέμα δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ότι η μεγαλύτερη δικαίωση για τη θυσία των ηρώων του 1974 δεν βρίσκεται στα λόγια αλλά στον καθημερινό αγώνα για τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου. Προβάλλει επίσης την παγκύπρια εκστρατεία 24ωρων επιτόπιων ελέγχων του Τμήματος Φορολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις των παραθαλάσσιων περιοχών. Ακόμη αναφέρεται στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και σημειώνει πως το συλλογικό τραύμα παραμένει στη συνείδηση των Κυπρίων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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