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LIFESTYLE

Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτησή της για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου

 20.07.2026 - 09:23
Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτησή της για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου

Σε μία ανάρτηση για τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου προχώρησε η Άντζελα Γκερέκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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