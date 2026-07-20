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LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι

 20.07.2026 - 09:07
Κλέλια Ανδριολάτου: Φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι

Στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι.

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