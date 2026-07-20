Πέθανε ο Ανδρέας Σεβαστίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος ακολουθίαθα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Λευκωσία, 22/07/2026, ώρα 16:30.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ».