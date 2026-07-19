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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σκηνές τρόμου: Από τη διασκέδαση στα μαχαίρωματα - Χαροπαλεύει ο 33χρονος μετά την άγρια επίθεση από τον συγκάτοικο του

 19.07.2026 - 20:56
Σκηνές τρόμου: Από τη διασκέδαση στα μαχαίρωματα - Χαροπαλεύει ο 33χρονος μετά την άγρια επίθεση από τον συγκάτοικο του

Οι δύο άνδρες είχαν βγει για διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο στα Λειβάδια και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Όταν επέστρεψαν στην κατοικία όπου διέμεναν στην Αραδίππου, ξέσπασε έντονος καβγάς έξω από το σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα, η ένταση μεταφέρθηκε μέσα στο σπίτι. Εκεί, ο 21χρονος φέρεται να άρπαξε δύο μαχαίρια από την κουζίνα, μαχαιρώνοντας τον επανειλημμένα.

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«Γύρω στη μία τα μεσάνυχτα λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο στην περιοχή Αραδίππου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν αμέσως στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 33χρονο να φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του», ανέφερε ο Εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή και ακολούθησε διακομιδή στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Δέχθηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές, μία εκ των οποίων τραυμάτισε τον πνεύμονα του.

ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ-Εκπρόσωπος τύπου Αστυνομίας
«Από εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία για άνδρα 21 ετών ο οποίος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη», σημείωσε ο Εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου Λάρνακας και προφυλακίστηκε για οκτώ ημέρες.
Οι δύο άνδρες, με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, εκτός από συγκάτοικοι, εργάζονται και μαζί σε καθαριστήριο.

Δείτε το ρεπορτάζ:

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