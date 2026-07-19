ΠτΔ: «Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τον ΓΓ των ΗΕ»

Βρισκόμαστε ενώπιον αυτών των εξελίξεων στο Κυπριακό μετά από δικές μας ενέργειες, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι ενόψει της επίσκεψης του ΓΓ των ΗΕ, έχει συγκαλέσει σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής το 1974, στο Πανόραμα Αγνοουμένων, στον Κόρνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει την κάθοδο του ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, είπε ότι «θεωρούμε θετική την κάθοδο του ΓΓ των ΗΕ. Δείχνει αυτό που λέγαμε τόσο καιρό για την ξεκάθαρη πολιτική του βούληση, για το διεθνές ενδιαφέρον ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας. Έρχεται σε μια περίοδο που, βλέπουμε και στην πράξη, το γνωρίζαμε πολύ καλά εμείς, αλλά φαίνεται και στην πράξη, μέσα από τις ενέργειες της ΕΕ, αυτό το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον και ευελπιστούμε να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες για να πετύχουμε τον στόχο μας που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη των συνομιλιών.

Προετοιμαζόμαστε για την κάθοδο του ΓΓ, έχω συγκαλέσει και Εθνικό Συμβούλιο, και είμαστε πανέτοιμοι να τον υποδεχθούμε».

Σε ερώτηση αν έχει σταλεί κάποιο προσχέδιο πρότασης του ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι δεν έχει στείλει το οποιοδήποτε προσχέδιο, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον κυπριακό λαό. Αντιλαμβάνεστε πέραν από την κοινή συνάντηση θα έχω συνάντηση κατ΄ιδίαν με τον ΓΓ, για ό,τι προκύψει, μιλάμε για μια μεγάλη προσπάθεια, αφορά το εθνικό μας θέμα, αφορά το σύνολο της χώρας μας, αφορά το σύνολο του λαού μας, και ο κόσμος φυσικά και θα ενημερώνεται».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα έρθει τελικά στην κατεχόμενη Κύπρο αύριο και αν αυτό μπορεί να εκληφθεί ως κίνηση καλής θέλησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θα έρθει ο κ. Ερντογάν, θα έρθει κάποιος άλλος σε αντικατάσταση του. Άρα, να μην προτρέχουμε να καταλήγουμε σε τέτοια συμπεράσματα».

Ερωτηθείς αν στέλνει κάποιο μήνυμα στην Τουρκία η κάθοδος Γκουτέρες στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σίγουρα δείχνει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον και να θυμίσω ότι πριν την κάθοδο του ΓΓ στην Κύπρο, η κα Ολγκίν είναι στις Βρυξέλλες, θα είναι σε επαφή με την Τουρκία μετά θα έρθει στην Κύπρο, είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του ΓΓ έτσι ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας, προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Μετά από δικές μας ενέργειες, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε ενώπιον αυτών των εξελίξεων και θέλουμε να καρποφορήσουν και όταν λέω να καρποφορήσουν, επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στην επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των αρχών, των αξιών, του Δικαίου της ΕΕ, από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά».

Σε ερώτηση αν θα γίνει τριμερής συνάντηση του ΓΓ με τον Πρόεδρο και τον κ. Ερχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «ναι, σίγουρα, θα γίνει και κοινή συνάντηση με τον ΓΓ, είναι ένα από τα βασικά μέρη του προγράμματος της επίσκεψης του».