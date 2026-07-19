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ΔΙΕΘΝΗ

Σκληρή εικόνα που θυμίζει Τζορτζ Φλόιντ στην Ιταλία: Άνδρας 43 ετών, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, πέθανε από ανακοπή καρδιάς

 19.07.2026 - 19:44
Σκληρή εικόνα που θυμίζει Τζορτζ Φλόιντ στην Ιταλία: Άνδρας 43 ετών, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Ένας άνδρας 43 ετών ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, έχασε σήμερα το απόγευμα την ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολώνια.

Σύμφωνα με τον Τύπο ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να ήταν σε σύγχυση, με επιθετική διάθεση. Για τον λόγο αυτό, εκτός από την αστυνομία, είχε κληθεί και ασθενοφόρο. Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη. Παράλληλα, μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.

Το θύμα, μετά από λίγο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και όλες οι προσπάθειες παροχής βοήθειας αποδείχθηκαν μάταιες.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση και αναφέρουν ότι φίλοι και συγγενείς του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τραγικού συμβάντος και ζήτησαν να διενεργηθεί προσεκτική έρευνα, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Ζητούσε συνεχώς βοήθεια. Δεν έκανε τίποτα»

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης σε ένα βίντεο καταγράφονται οι κραυγές του άνδρα που πέθανε στο Πιλάστο της Μπολόνια, αφού τον είχε σταματήσει η αστυνομία. Στις εικόνες φαίνονται δύο αστυνομικοί να ακινητοποιούν τον 43χρονο Μαροκινό με το πρόσωπο προς τα κάτω, κρατώντας του τα χέρια πίσω από την πλάτη στην προσπάθειά τους να του βάλουν χειροπέδες. Ένας τρίτος άνδρας, πιθανώς κάτοικος της περιοχής, βοηθά τους αστυνομικούς κρατώντας του τους αστραγάλους. Γύρω τους βρίσκονται επίσης δύο διασώστες, οι οποίοι όμως δεν παρεμβαίνουν. Μετά από λίγα λεπτά ο άνδρας σταματά να αντιστέκεται και φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του, ενώ οι αστυνομικοί του ακινητοποιούν και τους αστραγάλους. Ένας από τους δύο προσπαθεί να διαπιστώσει την κατάστασή του, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

«Ζητούσε συνεχώς βοήθεια. Δεν έκανε τίποτα, απλώς ζητούσε βοήθεια. Ήταν λίγο ταραγμένος, φώναζε “βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια”». Αυτά δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας κάτοικος της πολυκατοικίας της οδού Svevo, στο Pilastro της Μπολόνια.  «Από την πολυκατοικία - συνεχίζει ο μάρτυρας - κάποιος, αφού άκουσε τις κραυγές που προέρχονταν από τα γκαράζ, κάλεσε τις αστυνομικές αρχές».

Σκληρή εικόνα που θυμίζει Τζορτζ Φλόιντ στην Ιταλία: Άνδρας 43 ετών, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, πέθανε από ανακοπή καρδιάς

 

 

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