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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στα Πυργά: Κάηκαν πεύκα και αιωνόβιες ελιές - «Προστατεύτηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες» - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

 19.07.2026 - 19:18
Πυρκαγιά στα Πυργά: Κάηκαν πεύκα και αιωνόβιες ελιές - «Προστατεύτηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες» - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές σε κατοικίες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην κοινότητα Πυργών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην αντιμετώπισή της.

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Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα έχει πλέον κατασβεστεί αναφέρει σε ανακοίνωσή το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σημειώνει πως «χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση του Τμήματος Δασών και  όλων  των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κατοικίες». 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφράζει «θερμές ευχαριστίες στο Τμήμα Δασών για την άμεση ανταπόκρισή του, στα πτητικά μέσα που έφτασαν έγκαιρα και συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και σε όλους τους εθελοντές και όσους συνέδραμαν στην επιχείρηση». 

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«Δυστυχώς, η πυρκαγιά άφησε πίσω της καμένα πεύκα και αιωνόβιες ελιές. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι προστατεύτηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες». 

Αναφέρει  πως «για προληπτικούς λόγους, δυνάμεις του Τμήματος Δασών θα παραμείνουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις».

«Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην κοινή αυτή προσπάθεια και απέδειξαν, για ακόμη μία φορά, τη δύναμη της συνεργασίας» καταλήγει στην ανακοίνωση το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών. 

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