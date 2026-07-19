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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές – Στο νοσοκομείο μέλος του προσωπικού

 19.07.2026 - 23:21
Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές – Στο νοσοκομείο μέλος του προσωπικού

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στις Κεντρικές Φυλακές, όταν ξέσπασε φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας. Οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ ένα μέλος του προσωπικού μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μετά από εισπνοή καπνού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:15 μ.μ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρεις κρατούμενοι φέρονται να έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στον διάδρομο της πτέρυγας, όπου κρατούνται συνολικά δέκα πρόσωπα.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.

Το προσωπικό των Κεντρικών Φυλακών κινητοποιήθηκε άμεσα, απομακρύνοντας με ασφάλεια όλους τους κρατούμενους από την πτέρυγα. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συνέδραμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί κρατουμένων. Ωστόσο, ένα μέλος του προσωπικού μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλη πτέρυγα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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