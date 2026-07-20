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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ για «Videogate»: «Υποβάθμιση της διαπλοκής το πόρισμα» - Ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση του

 20.07.2026 - 16:37
ΑΚΕΛ για «Videogate»: «Υποβάθμιση της διαπλοκής το πόρισμα» - Ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση του

Σε μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης και των ευρημάτων του ποινικού ανακριτή για το πολυσυζητημένο «videogate» περνά το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για προσπάθεια υποβάθμισης της θεσμικής διαπλοκής.

Το κόμμα της Αριστεράς θέτει στο στόχαστρο το περιεχόμενο του πορίσματος, ενώ παράλληλα αξιώνει την άμεση και πλήρη δημοσιοποίησή του στο όνομα της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα ευρήματα της έρευνας για το «βίντεο της ντροπής» αποτυγχάνουν να δώσουν πειστικές απαντήσεις σε όσα η κυπριακή κοινωνία παρακολούθησε με ήχο και εικόνα. Το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι στους πρωταγωνιστές του οπτικοακουστικού υλικού περιλαμβάνονται ένας πρώην Υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη και συνεργάτης του κ. Χριστοδουλίδη, καθώς και ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και σύγαμπρός του.

Όπως τονίζεται, οι αναφορές που ακούγονται στο βίντεο και οι οποίες δεν διαψεύστηκαν από τους εμπλεκόμενους, αφορούν παράκαμψη νομοθεσιών για τη χρηματοδότηση υποψήφιου προέδρου, αλλά και εισφορές με αντάλλαγμα την πρόσβαση στο Προεδρικό. Πρόκειται για δηλώσεις που, σύμφωνα με το κόμμα, είναι ηθικά και πολιτικά καταδικαστέες και συνιστούν τον ορισμό της πολιτικής διαφθοράς, αφήνοντας την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο ανεπανόρθωτα εκτεθειμένους.

Ιδιαίτερα αιχμηρό εμφανίζεται το ΑΚΕΛ απέναντι στον χαρακτηρισμό των αναφορών ως «αερολογίες» εντός του πορίσματος. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη δυσφορία του για το γεγονός ότι ένας έγκριτος νομικός και ποινικός ανακριτής υιοθέτησε πολιτική γλώσσα και επιχειρήματα, τα οποία ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στάση που είχε κρατήσει το Προεδρικό μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του επίμαχου βίντεο.

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Στόχος της παραγωγής και δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ποινικός Ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, ο οποίος παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμά του για τη γνωστή υπόθεση «videogate», τονίζοντας ότι από τη μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους «πρωταγωνιστές» του βίντεο.

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