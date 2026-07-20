ΠτΔ για την 20ή Ιουλίου: «Οι σειρήνες είναι μαχαιριά για την πατρίδα μας» - Φωτογραφίες

Με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και συνέχισης του αγώνα για τερματισμό της κατοχής.

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το σημερινό ξημέρωμα είναι δύσκολο για όλους, χαρακτηρίζοντας τον ήχο των σειρήνων ως «μια μαχαιριά για την πατρίδα μας».

Παράλληλα, αποτίει φόρο τιμής στους ήρωες που αναπαύονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και σε κάθε σημείο της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η θυσία τους καθορίζει το χρέος και την ευθύνη για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει το διαχρονικό μήνυμα μνήμης, γράφοντας: «52 χρόνια μετά, Δεν Ξεχνούμε».