Προεδρία: «Η μη λύση δεν είναι λύση» – Μήνυμα για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι, 52 χρόνια μετά, η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της μεταπολεμικής ιστορίας της Ευρώπης.

Παράλληλα, η Προεδρία σημειώνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην δίνει απαντήσεις για την τύχη των αγνοουμένων, ενώ αναφέρεται στη συνέχιση του παράνομου εποικισμού, στην καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στη στέρηση του δικαιώματος όλων των Κυπρίων να ζουν ελεύθερα στην πατρίδα τους.

Όπως επισημαίνεται, οι ενέργειες αυτές συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παραβιάζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.

Στο μήνυμα τονίζεται ότι, παρά την πάροδο 52 ετών, «η πληγή παραμένει ανοιχτή» και «οι σειρήνες της τραγωδίας εξακολουθούν να ηχούν», ενώ διαμηνύεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ξεχνά, δεν συμβιβάζεται και δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής.

«Η μη λύση δεν είναι λύση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, με την Προεδρία να υπογραμμίζει ότι στόχος παραμένει ο τερματισμός της παράνομης κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι ο αγώνας συνεχίζεται με οδηγό τη μνήμη και το δίκαιο, με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με τη φράση: «Φτάνει. Yeter. Enough.».