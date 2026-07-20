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Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου - Για να ευχηθείτε… χρόνια πολλά!

 20.07.2026 - 06:37
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουλίου - Για να ευχηθείτε… χρόνια πολλά!

Γιορτή σήμερα, Δευτέρα 20/7 – ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο Ιουλίου. Σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ηλία.

Έτσι, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έχουν γιορτή τα εξής ονόματα:

  • Ηλίας, Ήλια, Ηλιάνα, Ηλιάννα, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Λιάνα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Γιορτή 20/7 – Προφήτης Ηλίας

Η γιορτή της 20ής Ιουλίου είναι αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Η Εκκλησία τον τιμά για το προφητικό του έργο, την ακλόνητη πίστη στον αληθινό Θεό και τα θαύματα που, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Το όνομά του αναφέρεται πολλές φορές και στην Καινή Διαθήκη, ενώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μίλησε για τον Προφήτη Ηλία, υπογραμμίζοντας τη μοναδική θέση που κατέχει στην ιστορία της σωτηρίας

Ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου, ο Ζαχαρίας, προανήγγειλε ότι ο γιος του θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου», έχοντας δηλαδή τον ίδιο ζήλο και τα ίδια πνευματικά γνωρίσματα. Ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας για τον Ιωάννη, είπε χαρακτηριστικά: «Αν θέλετε, να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει». Παράλληλα, κατά τη Θεία Μεταμόρφωση, οι μαθητές είδαν τον Μωυσή και τον Ηλία να συνομιλούν με τον Χριστό, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαία θέση του ανάμεσα στους Προφήτες.

Πάντως, ο Προφήτης Ηλίας έζησε τον 9ο π.Χ. αιώνα. Ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη της περιοχής Γαλαάδ, γι’ αυτό και έμεινε γνωστός ως Θεσβίτης. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, κατά τη γέννησή του ο πατέρας του είδε σε όραμα δύο λευκοντυμένους άνδρες να δίνουν στο παιδί το όνομα «Ηλίας», να το σπαργανώνουν με φωτιά και να το τρέφουν με φλόγα. Οι ιερείς στα Ιεροσόλυμα ερμήνευσαν το όραμα ως προμήνυμα ότι θα γινόταν μεγάλος προφήτης του Θεού.

Η προφητική του δράση διήρκεσε περίπου 25 χρόνια, στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ. Αντιτάχθηκε ανοιχτά στην ειδωλολατρία που ενίσχυαν ο Αχαάβ και κυρίως η σύζυγός του, Ιεζάβελ, γεγονός που τον ανάγκασε πολλές φορές να εγκαταλείψει τον τόπο του και να κρυφτεί για να γλιτώσει τη ζωή του.

Τα μεγάλα θαύματα του Προφήτη Ηλία

Ένα από τα σημαντικότερα θαύματα που αποδίδονται στον Προφήτη Ηλία, ήταν η παρατεταμένη ανομβρία. Με την προσευχή του δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια. Στο διάστημα αυτό κατέφυγε σε χείμαρρο πέρα από τον Ιορδάνη όπου, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ένας κόρακας τού έφερνε καθημερινά τροφή.

Αργότερα, όπως αναφέρει το saint.gr, εγκαταστάθηκε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας, φιλοξενούμενος από μία χήρα γυναίκα. Παρά το γεγονός ότι εκείνη διέθετε ελάχιστο αλεύρι και λάδι, τα τρόφιμα δεν τελείωσαν όσο παρέμενε ο Προφήτης στο σπίτι της. Όταν ο γιος της γυναίκας πέθανε, ο Ηλίας προσευχήθηκε και το παιδί επανήλθε στη ζωή.

Ξεχωριστή θέση στη ζωή του κατέχει και η αναμέτρησή του με τους ιερείς του Βάαλ. Ο Προφήτης προσευχήθηκε και φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό, κατακαίγοντας τη θυσία που είχε ετοιμάσει, ενώ οι προσευχές των ψευδοϊερέων δεν εισακούστηκαν.

Πώς ολοκληρώθηκε η επίγεια πορεία του

Μετά τα γεγονότα αυτά, η Ιεζάβελ συνέχισε να τον καταδιώκει και ο Προφήτης κατέφυγε στο όρος Χωρήβ. Εκεί, σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Θεός τού φανερώθηκε όχι μέσα στη θύελλα, στον σεισμό ή στη φωτιά, αλλά μέσα σε ένα απαλό αεράκι, διδάσκοντάς του τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτεται η θεία παρουσία.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του πραγματοποίησε ακόμη ένα θαυμαστό σημείο, διασχίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό με τη μηλωτή του. Ακόμα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Προφήτης Ηλίας δεν είχε φυσικό θάνατο, αλλά αναλήφθηκε στους ουρανούς με πύρινο άρμα.

Η Αγία Γραφή αναφέρει ακόμη ότι, αρκετά χρόνια μετά την ανάληψή του, απέστειλε επιστολή προς τον βασιλιά Ιωράμ, προειδοποιώντας τον για τις συνέπειες της απομάκρυνσής του από τη λατρεία του αληθινού Θεού. Παράλληλα, το βιβλίο Σοφία Σειράχ εξυμνεί τον Προφήτη Ηλία για τα θαυμαστά έργα του, χαρακτηρίζοντάς τον ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές της βιβλικής ιστορίας.

Επίσης:

  • Ανατολή Ηλίου: 06:18
  • Δύση Ηλίου: 20:44
  • Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 26 λεπτά
  • Σελήνη 6,4 ημερών

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