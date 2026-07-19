Λεμεσός: Κατασχέθηκαν λαθραία καπνικά, προϊόντα CBD και ύποπτες απομιμήσεις – Οδηγός διέφυγε από έλεγχο - Φωτογραφίες

Δύο ξεχωριστές υποθέσεις που αφορούν λαθραία καπνικά προϊόντα, προϊόντα με κανναβιδιόλη (CBD) και αντικείμενα που πιθανόν παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διερευνά το Τελωνείο Λεμεσού, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στις 13 Ιουλίου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου οχημάτων από κλιμάκιο της Τροχαίας Λεμεσού, οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή. Παρά τις προσπάθειες των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός δεν εντοπίστηκε.

Από τον έλεγχο του οχήματος που εγκατέλειψε προέκυψε ότι μετέφερε σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τέσσερα κιλά καπνού για ναργιλέ, 37 κούτες των 200 τσιγάρων και 450 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, τα προϊόντα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε το προβλεπόμενο χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι ήταν αδασμολόγητα.

Η υπόθεση διερευνάται από τον Τομέα Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού, σε συνεργασία με την Αστυνομία, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Σε δεύτερη επιχείρηση, στις 15 Ιουλίου, λειτουργοί του Τελωνείου πραγματοποίησαν τυχαίο έλεγχο σε ενωσιακό ομαδοποιημένο θαλάσσιο φορτίο που είχε αφιχθεί από την Ελλάδα και βρισκόταν σε αποθήκη διαμεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό.

Κατά τον φυσικό έλεγχο του φορτίου εντοπίστηκαν έξι μπουκάλια υγρού που περιείχαν κανναβιδιόλη (CBD), τα οποία κατακρατήθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και 119 τεμάχια διαφόρων ειδών και εμπορικών σημάτων, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι δύο υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση από τον Τομέα Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού.