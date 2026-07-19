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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλίγο τραγωδία σε αγώνα ντριφτ στη Λάρνακα: Αγωνιστικό ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες - Συγκλονιστικό βίντεο

 19.07.2026 - 13:35
Παραλίγο τραγωδία σε αγώνα ντριφτ στη Λάρνακα: Αγωνιστικό ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες - Συγκλονιστικό βίντεο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (18/07) στο Δασάκι της Άχνας, κατά τη διάρκεια αγώνα ντριφτ, όταν ένα αγωνιστικό όχημα ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις τελευταίες φάσεις της διοργάνωσης. Κάτω από συνθήκες που καταγράφηκαν σε βίντεο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά της πίστας και αναποδογύρισε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους υπεύθυνους ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα και να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία στους παρευρισκόμενους, ο οδηγός βγήκε από το όχημα χωρίς να υποστεί τραυματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αγωνιστικό πραγματοποιούσε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή, ενώ τόσο το αυτοκίνητο όσο και ο οδηγός διέθεταν όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας και πληρούσαν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Το περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που έχουν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στους μηχανοκίνητους αγώνες, καθώς η σωστή εφαρμογή τους συνέβαλε ώστε το ατύχημα να μην έχει σοβαρότερες συνέπειες.

@fanouris_0

 

♬ πρωτότυπος ήχος - Fanouris_Taraposos

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