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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 19 Ιουλίου

 19.07.2026 - 10:29
Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 19 Ιουλίου

Η κάθοδος του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι διεργασίες γύρω από πρόταση για στρατηγική συμφωνία ή νέο μοντέλο λύσης, οι αναφορές σε απόρρητα έγγραφα και παλαιότερες παραμέτρους του Κυπριακού, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση αποβλήτων και τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλουν οι εφημερίδες την Κυριακή.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Την αντίστροφη μέτρηση σφυρίζει ο Γκουτέρες» αναφέρει ότι η επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο οφείλεται στη μη εφαρμογή των προϋποθέσεων για τη σύγκληση της διάσκεψης 5+1. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας του Λιβάνου Joseph Al-Saddi, ο οποίος χαρακτηρίζει έργο στρατηγικής σημασίας τη διασύνδεση Κύπρου-Λιβάνου. Αλλού αναφέρει ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να περιμένει την Κύπρο, κάνοντας αναδρομή σε παλαιότερες συμφωνίες, ιδέες και σχέδια για λύση.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Η κάθοδος Γκουτέρες και το πραγματικό δίλημμα των Κυπρίων» αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιχειρεί, πριν από τη λήξη της θητείας του στο τέλος του 2026, να προκαλέσει μία νέα κινητικότητα στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα, προβάλλει οδοιπορικό του «Π» μαζί με τον σκηνοθέτη Μιχάλη Γεωργιάδη στην κατεχόμενη Μόρφου. Αλλού δημοσιεύει συνέντευξη του δρ Κώστα Παρασκευά, ο οποίος αναφέρει ότι η Κύπρος ζει σε κατάσταση συνταγματικής εκκρεμότητας από το 1964.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Στρατηγική συμφωνία ο στόχος του Γ.Γ.» και αναφέρει ότι η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες γίνεται με τον πήχη ψηλά, με στόχο την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας και τον συντονισμό ΟΗΕ-ΕΕ για να προχωρήσει η διαδικασία. Σε άλλο θέμα, δημοσιεύει έγγραφο στο βιβλίο των Μιχάλη Ιγνατίου και Κώστα Βενιζέλου «Ένοχος» το οποίο, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να σταματήσει την εισβολή και αφορά επιστολή του Νίξον προς τον Ετζεβίτ. Αλλού αναφέρει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζει πολύ θερμό φθινόπωρο και ότι θέλει να στήσει κάλπες για τρίτη θητεία προκαλώντας ένταση στους γύρω του.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Η ώρα των αποφάσεων για το Κυπριακό, στραμμένα τα βλέμματα στον Γκουτέρες» προβάλλει, στο κύριό της θέμα συνέντευξη του Ευρωβουλευτή ΑΚΕΛ Γιώργου Γεωργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «αναμένουμε από τον ΓΓ του ΟΗΕ ένα περίγραμμα λύσης, στα πρότυπα του Πλαισίου Γκουτέρες του 2017». Σε άλλο θέμα, αναφέρεται στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεμεσό και στις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών. Αλλού γράφει ότι ανοίγει ξανά ο φάκελος των πολιτογραφήσεων και της πολιτικής επιρροής, με βάση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Η αγγλόγλωσση «Sunday Mail» με τίτλο «Εκατομμύρια στα σκουπίδια μετά την ψηφοφορία για τους χώρους ταφής αποβλήτων» αναφέρει, στο κύριο της θέμα, ότι η απόρριψη της νομοθεσίας για τέλος ταφής αποβλήτων από τη Βουλή θέτει σε κίνδυνο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €23 εκατ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι Βρετανός πατέρας, ο οποίος τελεί υπό κράτηση σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου γιου του σε ξενοδοχείο στην Πάφο, αναμένεται να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη λήξη του διατάγματος. Αλλού γράφει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι έτοιμη για τον καύσωνα.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Προς λύση “ανοικτής σχέσης”» γράφει ότι η επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο σηματοδοτεί νέα κρίσιμη διπλωματική κινητικότητα και ότι τα σενάρια για «χαλαρή λύση», η «εποικοδομητική ασάφεια», αλλά και η έλλειψη κοινωνικής προετοιμασίας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη βιώσιμης λύσης. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στον τελικό του Μουντιάλ, γράφοντας ότι ο θρόνος χωράει μόνο έναν. Αλλού γράφει ότι οι εκπτώσεις ενίσχυσαν την αγοραστική διάθεση των Κυπρίων, με την εφημερίδα να αναφέρεται στην αυξημένη κινητικότητα των καταναλωτών στην αγορά.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Τουρκικό λάβαρο διχοτόμησης», γράφοντας για πικρές αλήθειες, όπως αναφέρει, μέσα από απόρρητα έγγραφα για την ομοσπονδία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο ενόψει Προεδρικών και γράφει ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη «κλειδώσει» στον κρατικό προϋπολογισμό τις μισθολογικές αυξήσεις της περιόδου 2027 - 2029. Αλλού γράφει για νέο χάρτη στην ιδιωτική υγεία, με τρία διαφορετικά μοντέλα που αναδιαμορφώνουν την κυπριακή αγορά υγείας.

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