Εκτελέστηκαν διά απαγχονισμού δύο άνδρες για τη δολοφονία αστυνομικών σε διαδηλώσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με τη δικαστική εξουσία, ο Ερφάν Εσφαντιαρί και ο Γκολ-Μοχαμάντ Μοχαμαντί «έδεσαν αστυνομικούς σε πινακίδα οδικής σήμανσης με σχοινιά, τους τραυμάτισαν εκσφενδονίζοντας πέτρες, τους περιέλουσαν με βενζίνη και τους έβαλαν φωτιά», στο Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες «γύρισαν σε βίντεο τη σκηνή του φόνου και μετέδωσαν τις εικόνες σε τηλεοπτικά δίκτυα» στο εξωτερικό.

Οι Ερφάν Εσφαντιαρί και Γκολ-Μοχαμάντ Μοχαμαντί εκτελέστηκαν σήμερα μετά την επιβεβαίωση της ποινής τους από το Ανώτατο Δικαστήριο, διευκρίνισε η δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ούτε την ημερομηνία της σύλληψής τους ούτε εκείνην της δίκης τους.

Τον Δεκέμβριο, ένα κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που ξεκίνησε αρχικά ως διαμαρτυρία κατά της αύξησης του κόστους ζωής μετατράπηκε γρήγορα σε τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η ιρανική εξουσία κατέγραψε περισσότερους από 3.000 θανάτους, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό έκαναν λόγο από την πλευρά τους για μια καταστολή που προκάλεσε χιλιάδες θανάτους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τότε ότι θα επενέβαινε στρατιωτικά στο Ιράν.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού επίθεση εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις πολλαπλασιάζονται στη χώρα σε σχέση με τον πόλεμο αλλά και με τις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που καταφεύγει περισσότερο στη θανατική ποινή μετά την Κίνα.

Οι αρχές εκτέλεσαν περισσότερους από 1.639 ανθρώπους το 2025, ο μεγαλύτερος αριθμός εκτελέσεων από το 1989, σύμφωνα με τις ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία, και Ensemble contre la peine de mort (ECPM), η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Παρίσι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα