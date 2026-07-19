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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Νέο πολιτικό σκηνικό για το Κυπριακό – «Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία»

 19.07.2026 - 13:06
Λετυμπιώτης: Νέο πολιτικό σκηνικό για το Κυπριακό – «Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία»

Η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, ο διορισμός απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διασύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις με το Κυπριακό, συνθέτουν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαιώνοντας πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση του εθνικού μας προβλήματος.

Σε επιμνημόσυνο του λόγο, την Κυριακή, στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Γερμασόγειας, Παναγιώτη Τσαγγάρη, Τρόφιμου Κουλλέ, Ευάγγελου Γεωργίου και Σωφρόνη Σωφρονίου και στη δέηση για διακρίβωση της τύχης του αγνοούμενου Χριστάκη Αγαθοκλέους, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι κανένας λαός δεν μπορεί να διεκδικήσει αποτελεσματικά την απελευθέρωση και την επανένωσή του, αν πρώτα δεν σφυρηλατήσει την ενότητά του.

«Σε μια περίοδο που η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε εξέλιξη, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην προσπάθειά μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», συνέχισε και σημείωσε πως «με ξεκάθαρη πολιτική βούληση και διεκδικητικό ρεαλισμό θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε διπλωματικό εργαλείο, κάθε δυνατότητα, κάθε παράθυρο ευκαιρίας».

Επιπρόσθετα, είπε πως η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διορισμός απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό και η «σαφής» διασύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις, με το Κυπριακό, συνθέτουν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον.

«Δύο σημαντικοί διεθνείς πυλώνες, Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποιούνται παράλληλα και λειτουργούν συμπληρωματικά», συνέχισε και υπέδειξε πως «η εξέλιξη αυτή,  δεν είναι συγκυριακή», αλλά «αποτέλεσμα της επίμονης διπλωματικής μας προσπάθειας και μιας συνεπούς στρατηγικής από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που επιδιώκει να κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους διεθνείς και ευρωπαϊκούς μοχλούς προς την κατεύθυνση της λύσης». 

Έχουμε, τόνισε, απόλυτη εμπιστοσύνη στο δίκαιο μας, στη δύναμη των επιχειρημάτων μας, στη νομιμότητα των διεκδικήσεών μας, στην οικουμενική απαίτηση για σεβασμό και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο κ.Λετυμπιώτης, «έχουμε βαθιά πίστη στις μεγάλες προοπτικές αυτής της χώρας, όταν απαλλαγεί από την κατοχή» και έστειλε, προς κάθε κατεύθυνση, το μήνυμα ότι «αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από μια λύση του Κυπριακού που θα καθιστά την χώρα μας ένα σύγχρονο, κανονικό Ευρωπαϊκό κράτος». «Ένα κράτος που όλοι οι πολίτες του θα απολαμβάνουν τα ίδια αυτονόητα δικαιώματα με κάθε πολίτη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε επίσης ότι «η λύση του Κυπριακού θα είναι σύμφωνη με το συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές, τις αξίες, το κεκτημένο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε ότι «η κατοχή δεν χωρεί στο διεθνές δίκαιο, οι αναχρονιστικές εγγυήσεις δεν χωρούν στην Ευρώπη του 21ου αιώνα».

Μεταξύ άλλων, είπε πως, όσοι επένδυσαν στη στασιμότητα «δεν λογάριασαν την αντοχή ενός λαού που αρνείται να παραιτηθεί» και «όσοι πίστεψαν ότι το Κυπριακό θα περιθωριοποιηθεί δεν υπολόγισαν την επιμονή και τη στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Και όσοι θεωρούν ότι η ισχύς των όπλων μπορεί να υπερισχύσει για πάντα του δικαίου, λησμονούν ότι οι λαοί που γνωρίζουν τι υπερασπίζονται μπορεί να πληγωθούν, μπορεί να δοκιμαστούν, όμως δεν νικιούνται», συμπλήρωσε.

Στο σημερινό προσκλητήριο, συνέχισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,  οι ήρωες μας δεν είναι απόντες και σήμερα η ιστορία μας καλεί να φανούμε αντάξιοι της θυσίας τους και «να μην παραδώσουμε στη λήθη ούτε μία σπιθαμή γης, ούτε ένα όνομα, ούτε έναν αγνοούμενο. Να πορευτούμε ενωμένοι, μέχρι να ανοίξουν ξανά οι δρόμοι της επιστροφής, μέχρι οι Εκκλησίες μας να σημάνουν ελεύθερες».   

Μπορεί η μνήμη να πονά, σημείωσε, όμως «γίνεται ευθύνη, μετατρέπεται σε δύναμη και όταν η ευθύνη γίνεται συλλογική συνείδηση, κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να κάμψει έναν λαό που γνωρίζει το δίκαιό του, τιμά τους ήρωες του και πιστεύει στην πατρίδα του, που δεν ξεχνά και αγωνίζεται».

Όταν η ιστορία κάνει προσκλητήριο, η Κύπρος θα απαντά πάντοτε «παρούσα, παρούσα με τη μνήμη των ηρώων της, μέχρι την απελευθέρωση», κατέληξε στον επιμνημόσυνο του λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος, ακολούθως, κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της Κυβέρνησης.

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