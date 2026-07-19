Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠική: Το διπλωματικό παράθυρο για το Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πική: Το διπλωματικό παράθυρο για το Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί

 19.07.2026 - 11:41
Πική: Το διπλωματικό παράθυρο για το Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί

Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την ενισχυμένη προσπάθεια του ΓΓ των ΗΕ, επενδύει στο αυξημένο ενδιαφέρον της ΕΕ και θεωρεί σημαντικό τον διορισμό του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, δήλωσε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, σημειώνοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο διπλωματικό παράθυρο πρέπει να αξιοποιηθεί με ενότητα, σοβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση.

Η κ. Πική μιλούσε στο επίσημο μνημόσυνο των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974 που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, όπου εκπροσώπησε την Κυβέρνηση. Στον επιμνημόσυνο λόγο της υπογράμμισε ότι η δικαίωση της θυσίας των ηρώων μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για συνέχιση των προσπαθειών επανέναρξης των συνομιλιών στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Το μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος στη Λάρνακα, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κιτίου Νεκταρίου. Ακολούθησαν κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στον επιμνημόσυνο λόγο της, η κ. Πική χαρακτήρισε τον Ιούλιο μήνα μνήμης και συνείδησης για τον κυπριακό ελληνισμό, τονίζοντας ότι «η αδικία δεν θα γίνει ποτέ κανονικότητα, η κατοχή δεν θα γίνει ποτέ συνήθεια και η λησμονιά δεν θα γίνει ποτέ πατρίδα». Επισήμανε ότι οι ήρωες του 1974 παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη και στη συνείδηση του λαού, ενώ εξήρε τη θυσία όσων έσπευσαν να υπερασπιστούν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Λάρνακας, η οποία υποδέχθηκε χιλιάδες εκτοπισμένους μετά την εισβολή, προσφέροντας καταφύγιο σε οικογένειες από τα κατεχόμενα και κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής.

Δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό, η Υφυπουργός τόνισε ότι, 52 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, η δικαίωση της θυσίας των πεσόντων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. 

Μετέφερε τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, η κ. Πική σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σοβαρή πρωτοβουλία για επανεκκίνηση των συνομιλιών, η οποία, όπως είπε, «προέκυψε μέσα από τις επίμονες προσπάθειες της κυπριακής πλευράς και τη σαφή πολιτική της βούληση, που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα».

Ανέφερε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την ενισχυμένη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επενδύει στο αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί σημαντικό τον διορισμό του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το υφιστάμενο διπλωματικό παράθυρο πρέπει να αξιοποιηθεί με ενότητα, σοβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση.

Κλείνοντας, η κ. Πική κάλεσε σε διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι «πάνω από κόμματα και ιδεολογίες υπάρχει μία μόνο κοινή ευθύνη: η Κύπρος», ενώ σημείωσε πως οι ήρωες του 1974 «δεν κατοικούν στα μνήματα, αλλά στις αποφάσεις μας, στην ενότητά μας και στην άρνησή μας να αποδεχθούμε την αδικία ως μοίρα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο-σοκ στη Λεμεσό: Οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση
Σκηνές αναστάτωσης στην Έγκωμη: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανέβηκε στον κυκλικό κόμβο - Φωτογραφίες
Έρευνα για καταγγελία περί μη ανταπόκρισης ασθενοφόρου – Τι αναφέρει ο ΟΚΥπΥ
Τρομακτικό βίντεο: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία – Προσοχή σκληρές εικόνες
Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» την Κυριακή ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για την Κύπρο: Στους 41°C ο υδράργυρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγρια επίθεση στην Αραδίππου: Πέντε μαχαιριές στον θώρακα και την κοιλιά – Στη φυλακή ο 22χρονος - Ηταν φίλοι και συγκάτοικοι

 19.07.2026 - 11:35
Επόμενο άρθρο

Πανικός σε υπεραγορά στη Λακατάμια: Εκκενώθηκε άμεσα - Ολες οι λεπτομέρειες

 19.07.2026 - 12:21

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πική: Το διπλωματικό παράθυρο για το Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί

Πική: Το διπλωματικό παράθυρο για το Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί

  •  19.07.2026 - 11:41
Άγρια επίθεση στην Αραδίππου: Πέντε μαχαιριές στον θώρακα και την κοιλιά – Στη φυλακή ο 22χρονος - Ηταν φίλοι και συγκάτοικοι

Άγρια επίθεση στην Αραδίππου: Πέντε μαχαιριές στον θώρακα και την κοιλιά – Στη φυλακή ο 22χρονος - Ηταν φίλοι και συγκάτοικοι

  •  19.07.2026 - 11:35
Πανικός σε υπεραγορά στη Λακατάμια: Εκκενώθηκε άμεσα - Ολες οι λεπτομέρειες

Πανικός σε υπεραγορά στη Λακατάμια: Εκκενώθηκε άμεσα - Ολες οι λεπτομέρειες

  •  19.07.2026 - 12:21
Στους «πρωταθλητές» της ΕΕ η Κύπρος - Ανάμεσα στις 10 καλύτερες χώρες για την ευημερία των νέων

Στους «πρωταθλητές» της ΕΕ η Κύπρος - Ανάμεσα στις 10 καλύτερες χώρες για την ευημερία των νέων

  •  19.07.2026 - 07:29
Η στιγμή της ιρανικής επίθεσης σε αμερικανική βάση- «Όρκος εκδίκησης» από ΗΠΑ

Η στιγμή της ιρανικής επίθεσης σε αμερικανική βάση- «Όρκος εκδίκησης» από ΗΠΑ

  •  19.07.2026 - 11:28
Προβλήματα στο Facebook - Δεν «φορτώνει» η αρχική σελίδα στους υπολογιστές

Προβλήματα στο Facebook - Δεν «φορτώνει» η αρχική σελίδα στους υπολογιστές

  •  19.07.2026 - 11:05
Η εντυπωσιακή στιγμή που F-16 περνά πίσω από ψαρά στην Πάφο – ΒΙΝΤΕΟ

Η εντυπωσιακή στιγμή που F-16 περνά πίσω από ψαρά στην Πάφο – ΒΙΝΤΕΟ

  •  19.07.2026 - 09:18
Η ώρα και το κανάλι που θα δείξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή!

Η ώρα και το κανάλι που θα δείξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή!

  •  19.07.2026 - 08:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα