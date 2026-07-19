Πική: Το διπλωματικό παράθυρο για το Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί

Η κ. Πική μιλούσε στο επίσημο μνημόσυνο των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974 που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, όπου εκπροσώπησε την Κυβέρνηση. Στον επιμνημόσυνο λόγο της υπογράμμισε ότι η δικαίωση της θυσίας των ηρώων μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για συνέχιση των προσπαθειών επανέναρξης των συνομιλιών στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Το μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος στη Λάρνακα, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κιτίου Νεκταρίου. Ακολούθησαν κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στον επιμνημόσυνο λόγο της, η κ. Πική χαρακτήρισε τον Ιούλιο μήνα μνήμης και συνείδησης για τον κυπριακό ελληνισμό, τονίζοντας ότι «η αδικία δεν θα γίνει ποτέ κανονικότητα, η κατοχή δεν θα γίνει ποτέ συνήθεια και η λησμονιά δεν θα γίνει ποτέ πατρίδα». Επισήμανε ότι οι ήρωες του 1974 παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη και στη συνείδηση του λαού, ενώ εξήρε τη θυσία όσων έσπευσαν να υπερασπιστούν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Λάρνακας, η οποία υποδέχθηκε χιλιάδες εκτοπισμένους μετά την εισβολή, προσφέροντας καταφύγιο σε οικογένειες από τα κατεχόμενα και κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής.

Δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό, η Υφυπουργός τόνισε ότι, 52 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, η δικαίωση της θυσίας των πεσόντων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας.

Μετέφερε τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, η κ. Πική σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σοβαρή πρωτοβουλία για επανεκκίνηση των συνομιλιών, η οποία, όπως είπε, «προέκυψε μέσα από τις επίμονες προσπάθειες της κυπριακής πλευράς και τη σαφή πολιτική της βούληση, που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα».

Ανέφερε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την ενισχυμένη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επενδύει στο αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί σημαντικό τον διορισμό του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το υφιστάμενο διπλωματικό παράθυρο πρέπει να αξιοποιηθεί με ενότητα, σοβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση.

Κλείνοντας, η κ. Πική κάλεσε σε διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι «πάνω από κόμματα και ιδεολογίες υπάρχει μία μόνο κοινή ευθύνη: η Κύπρος», ενώ σημείωσε πως οι ήρωες του 1974 «δεν κατοικούν στα μνήματα, αλλά στις αποφάσεις μας, στην ενότητά μας και στην άρνησή μας να αποδεχθούμε την αδικία ως μοίρα».