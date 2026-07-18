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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο το Κυπριακό

 18.07.2026 - 22:15
Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για επίλυση του Κυπριακού πριν από τη λήξη της θητείας του εμφανίζεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Όπως είχε δηλώσει τον περασμένο Μάρτιο, δεν είναι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος, αλλά αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να επιτευχθεί λύση.

Με αυτόν τον στόχο, ο Γκουτέρες μεταβαίνει στην Κύπρο το βράδυ της 27ης Ιουλίου, συνοδευόμενος από κορυφαίους αξιωματούχους του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και ο Ζαν Πιέρ Λακρουά. Στο νησί θα βρίσκεται ήδη η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της επίσκεψης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, επαφές με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, επίσκεψη στην Επιτροπή Αγνοουμένων, καθώς και δείπνο με όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα, ενώ στη συνέχεια ο κ. Γκουτέρες θα προχωρήσει σε δηλώσεις πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

Σύμφωνα με το θετικό σενάριο που εξετάζεται, η επίσκεψη ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για ανακοινώσεις σχετικά με τη σύγκληση νέας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης στα τέλη Αυγούστου ή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα αποσκοπεί στην υπέρβαση των δυσκολιών που ανέκυψαν γύρω από την επανέναρξη της διαδικασίας, με τον ίδιο να επιδιώκει ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό μέσα στους τελευταίους μήνες της θητείας του.

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