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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο-σοκ στη Λεμεσό: Οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση

 18.07.2026 - 08:03
Βίντεο-σοκ στη Λεμεσό: Οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου 2026 στη Λεωφόρο Κολωνακίου, στη Λεμεσό, όταν οδηγός φέρεται να κινήθηκε για αρκετά δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας σε μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY, το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συνέχισε την πορεία του αντίθετα από τη φορά της κυκλοφορίας, πριν συγκρουστεί με αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά. Από τις εικόνες, η σύγκρουση φαίνεται να ήταν σχετικά χαμηλής σφοδρότητας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά την πρόσκρουση, το όχημα που κινούνταν αντίθετα ακινητοποιήθηκε πάνω στο υπερυψωμένο κεντρικό διαχωριστικό διάζωμα.

Οι επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος βγήκαν αμέσως από το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των ατόμων στο άλλο όχημα, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και διάθεση να προσφέρουν βοήθεια.

Το βίντεο από το σημείο καταγράφει τα δύο οχήματα ακινητοποιημένα στη μέση του δρόμου, με τις πόρτες ανοιχτές, ενώ οι εμπλεκόμενοι αξιολογούσαν την κατάσταση μέχρι την άφιξη των αρμόδιων αρχών. Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά, με τους διερχόμενους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Δείτε βίντεο: 

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