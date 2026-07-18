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Το φλέρτ υπάρχει ακόμα: Η ατάκα εκδρομέα σε δημοσιογράφο που έγινε viral

 18.07.2026 - 08:34
Το φλέρτ υπάρχει ακόμα: Η ατάκα εκδρομέα σε δημοσιογράφο που έγινε viral

Το χιουμοριστικό φλερτ εκδρομέα προς δημοσιογράφο στον αέρα της εκπομπής έκλεψε τις εντυπώσεις, με την ατάκα «Μπορείς να έρθεις μαζί μας;» να γίνεται viral.

Όσο το καλοκαίρι κορυφώνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και η διάθεση για πειράγματα, χιούμορ και... φλερτ. Κάπως έτσι, ένας εκδρομέας δεν έχασε την ευκαιρία να απευθυνθεί με χιουμοριστική διάθεση στη δημοσιογράφο που κάλυπτε το ρεπορτάζ, χαρίζοντας μια αυθόρμητη στιγμή που έκλεψε την παράσταση.»

Μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης στο Αction Τώρα, όταν ένας εκδρομέας αποφάσισε να φλερτάρει τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μερακλίδη μπροστά στην κάμερα. Με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, το αγόρι όσο μιλούσε με έναν φίλο του στη δημοσιογράφο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και σε κάποια στιγμή «παραφροσύνης» της είπε χαρακτηριστικά: «Βλέπω μια ωραία παρουσία. Μπορείς να έρθεις μαζί μας;», προκαλώντας γέλια τόσο στο συνεργείο όσο και στους παρουσιαστές της εκπομπής.

Η ατάκα που έκλεψε την παράσταση

Η δημοσιογράφος αντιμετώπισε το απρόσμενο σχόλιο με επαγγελματισμό και χαμόγελο, συνεχίζοντας κανονικά το ρεπορτάζ, ενώ ο εκδρομέας δεν έκρυψε την καλή του διάθεση, μετατρέποντας τη σύνδεση σε μια ευχάριστη τηλεοπτική στιγμή.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το χιούμορ του πρωταγωνιστή. Οι αυθόρμητες στιγμές σε ζωντανές συνδέσεις έτσι και αλλιώς συχνά τραβούν το ενδιαφέρον του κοινού και γίνονται θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Έτσι και αυτή τη φορά, η ατάκα του εκδρομέα προς τη δημοσιογράφο ξεχώρισε, χαρίζοντας ένα ανάλαφρο στιγμιότυπο που προκάλεσε χαμόγελα στους τηλεθεατές.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

 

 

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