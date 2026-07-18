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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον «τσάκωσαν» να κλέβει από ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα - Αναγνωρίστηκε για άλλες 10 κλοπές

 18.07.2026 - 09:22
Τον «τσάκωσαν» να κλέβει από ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα - Αναγνωρίστηκε για άλλες 10 κλοπές

Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν κατά την διάρκεια της νύχτας, μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, για τη διάπραξη συνολικά έντεκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Ιούνιου και Ιούλιο, στην Αγία Νάπα.

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Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 1:00 τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για πρόσωπο το οποίο κινείτο ύποπτα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Αγία Νάπα.

Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, αφού μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν ένα ύποπτο πρόσωπο να εξέρχεται από δωμάτιο ξενοδοχείου. Αφού το εν λόγω πρόσωπο ανακόπηκε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 19χρονο ο οποίος είχε στην κατοχή του μία τσάντα ώμου, η οποία περιείχε μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό 315 ευρώ, ένα πορτοφόλι και δύο χρυσές καδένες.

Ο 19χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής της πιο πάνω περιουσίας, και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στην συνέχεια αναγνωρίστηκε ως ο δράστης άλλων δέκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, στην Αγία Νάπα.

Ο 19χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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