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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμίνι» η Κύπρος: Αγγίζει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε και πού θα βρέξει

 18.07.2026 - 07:23
«Καμίνι» η Κύπρος: Αγγίζει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε και πού θα βρέξει

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3, σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, πιθανό να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές.

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