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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτές είναι οι 46 παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία για το 2026 – Δείτε τη λίστα

 17.07.2026 - 20:48
Αυτές είναι οι 46 παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία για το 2026 – Δείτε τη λίστα

Γαλάζιες σημαίες σε 46 παραλίες και σε δύο μαρίνες αριθμεί η Κύπρος φέτος, αναφέρει σε ανακοίνωση η CYMEPA, Εθνικός Χειριστής του διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία στην Κύπρο. 

Οπως αναφέρει, μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2026, η χώρα μας αριθμεί 46 βραβευμένες παραλίες και δύο μαρίνες που φέρουν τη Γαλάζια Σημαία, "μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής ποιότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των ακτών".

Η Γαλάζια Σημαία, σημειώνει, αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές οικολογικό σύμβολο ποιότητας για οργανωμένες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σκάφη.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το Foundation for Environmental Education (FEE) και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.

Η απονομή της Γαλάζιας Σημαίας βασίζεται στην τήρηση αυστηρών κριτηρίων, τα οποία αφορούν την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική διαχείριση, την ασφάλεια των λουομένων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

Από τις 46 βραβευμένες παραλίες της Κύπρου 27 βρίσκονται στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, τρεις στην Επαρχία Λάρνακας, τρεις στην Επαρχία Λεμεσού και 13 στην Επαρχία Πάφου. Παράλληλα, βραβεύτηκαν και οι δύο μαρίνες της χώρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Η Μαρίνα Λεμεσού και η Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Προσβάσιμες παραλίες

Εξάλλου, σημειώνει ότι η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Προγράμματος Γαλάζια Σημαία με υποχρεωτικό κριτήριο τουλάχιστον μία παραλία ανά Δήμο/Κοινότητα να διαθέτει πρόσβαση και τουαλέτες για ΑΜΕΑ.

Μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026, 25 από τις 46 βραβευμένες παραλίες διαθέτουν ειδικές διευκολύνσεις και υποδομές που επιτρέπουν σε άτομα με κινητικές δυσκολίες να έχουν ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση μέχρι τη θάλασσα. Από αυτές, 16 παραλίες βρίσκονται στην Επαρχία Αμμοχώστου, τρεις στην Επαρχία Λάρνακας, δύο στην επαρχία Λεμεσού και τέσσερις στην Επαρχία Πάφου

Οκτώ από τις παραπάνω παραλίες  διαθέτουν το σύστημα SEATRAC, το οποίο επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα.

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