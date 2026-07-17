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TRAVEL

Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες

 17.07.2026 - 09:49
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες

Αν σκέφτεσαι μια σύντομη απόδραση μέσα στο καλοκαίρι ή ένα ταξίδι μέχρι το φθινόπωρο, τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσεις τα αεροπορικά σου εισιτήρια.

Η Ryanair ανακοίνωσε νέα προσφορά στο πλαίσιο της καμπάνιας "Escape the Everyday", με εισιτήρια από μόλις €16.99 για πτήσεις με αναχώρηση από το Αεροδρόμιο Πάφου. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενώ αφορά ταξίδια που θα γίνουν από τις 2 Ιουλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Οι έξι προορισμοί που περιλαμβάνονται στην προσφορά είναι:

Μάλτα – από €16.99

Βουκουρέστι (Otopeni) – από €18.99

Ζάγκρεμπ – από €18.99

Ρώμη (Fiumicino) – από €21.99

Σόφια – από €21.99

Παρίσι (Beauvais) – από €37.99

Είτε αναζητάς μια ρομαντική απόδραση στη Ρώμη, ένα city break στο Παρίσι, μια οικονομική εξόρμηση στη Σόφια ή λίγες ημέρες χαλάρωσης στη Μάλτα, αυτή η προσφορά αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να οργανώσεις το επόμενο ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία.

Οι τιμές αφορούν απλή μετάβαση, υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τη ζήτηση.

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