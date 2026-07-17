Το ντόμινο της Μέσης Ανατολής: Πώς η γεωπολιτική κρίση «χτυπά» την Κύπρο – Οι επιπτώσεις στα καύσιμα

Όπως εξηγεί ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης στο ThemaOnline, το παράδοξο της συγκυρίας είναι ότι οι αγορές δεν φαίνεται να θεωρούν πως η κρίση θα έχει μεγάλη διάρκεια. Παρά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 10% τις τελευταίες ημέρες, τα χρηματιστήρια διατηρούνται σε ανοδική πορεία, επηρεασμένα από άλλους παράγοντες, όπως τα ισχυρά αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζών, ο χαμηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός στις ΗΠΑ και η υποχώρηση του δολαρίου.

Όπως σημειώνει, οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση ευφορίας και, προς το παρόν, θεωρούν ότι οι επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές θα είναι περιορισμένες και προσωρινές. Εκτιμάται μάλιστα ότι, μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες, θα υπάρξει υπερπροσφορά πετρελαίου μέσα στους επόμενους πέντε έως έξι μήνες, καθώς τόσο το Ιράν όσο και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες έχουν ισχυρό οικονομικό κίνητρο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Παράλληλα, ορισμένα διυλιστήρια που αρχικά θεωρήθηκε ότι υπέστησαν σοβαρές ζημιές φαίνεται πως θα επανέλθουν σύντομα σε λειτουργία, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται θετική ιδιαίτερα για την Ευρώπη, η οποία διατηρεί χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου.

Ωστόσο, ο κ. Τελώνης προειδοποιεί ότι η σημερινή εικόνα μπορεί να αλλάξει γρήγορα, εάν η κρίση παραταθεί ή κλιμακωθεί. Όπως αναφέρει, αν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν για ακόμη μία εβδομάδα ή εάν οι επιθέσεις ενταθούν και επηρεάσουν ουσιαστικά την παραγωγή και τη διακίνηση πετρελαίου, τότε οι αγορές θα αναθεωρήσουν τη στάση τους και οι επιπτώσεις θα είναι αισθητές.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο πρώτος αντίκτυπος αφορά τα καύσιμα. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, οι μειώσεις στις τιμές που αναμένονταν το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα, καθώς η αβεβαιότητα λειτουργεί ως «φρένο». Εξηγεί, μάλιστα, ότι λόγω του μικρού μεγέθους της κυπριακής αγοράς και του τρόπου προμήθειας καυσίμων, απαιτούνται περίπου 10 με 15 ημέρες μέχρι να αποτυπωθούν στις αντλίες οι μεταβολές των διεθνών τιμών.

Πέρα από τα καύσιμα, η αβεβαιότητα επηρεάζει και άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Ο τουρισμός αποτελεί έναν από αυτούς, καθώς μέρος των ταξιδιωτών ενδέχεται να επιλέξει προορισμούς που βρίσκονται μακριά από περιοχές γεωπολιτικής έντασης, ακόμη και αν η Κύπρος δεν εμπλέκεται άμεσα στις συγκρούσεις.

Παράλληλα, στο προσκήνιο επανέρχεται η συζήτηση για την ενεργειακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ο κ. Τελώνης επισημαίνει ότι ακόμη και το φυσικό αέριο επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης.

Αναπόφευκτος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι και ο αντίκτυπος στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή ηλεκτρισμού στην Κύπρο εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στο μαζούτ. Όπως σημειώνει, η εξάρτηση από τα πετρελαϊκά προϊόντα σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μεταφέρεται και στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, που αναμένονται προς τα τέλη του 2027.