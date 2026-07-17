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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 17 Ιουλίου - Σε ποιους να πεις χρόνια πολλά

 17.07.2026 - 06:36
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 17 Ιουλίου - Σε ποιους να πεις χρόνια πολλά

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέξω, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Μαρίνα
Μαρίνος
Αλίκη
Αλεξάνδρα
Αλεξία
Αλέξω
Αλέκα
Σάντρα
Σάσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 17 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, μιας από τις πιο γνωστές νεαρές μάρτυρες της χριστιανικής παράδοσης.

Η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας τον 3ο αιώνα μ.Χ., κατά την περίοδο των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου.

Η μητέρα της φέρεται να πέθανε λίγο μετά τη γέννησή της. Ο πατέρας της, ο οποίος ονομαζόταν Αιδέσιος και ήταν ειδωλολάτρης ιερέας, την εμπιστεύτηκε σε μια γυναίκα που ήταν χριστιανή. Κοντά της η Μαρίνα γνώρισε τη χριστιανική διδασκαλία και ασπάστηκε την πίστη.

Κατά την παράδοση, όταν ήταν περίπου 15 ετών αποκάλυψε στον πατέρα της ότι ήταν χριστιανή. Εκείνος δεν αποδέχθηκε την επιλογή της και την απομάκρυνε από την οικογένειά του.

Αργότερα συνελήφθη με εντολή του επάρχου Ολυμβρίου. Ο έπαρχος επιχείρησε να την πείσει να εγκαταλείψει την πίστη της και να θυσιάσει στα είδωλα, όμως η ίδια αρνήθηκε. Οι διηγήσεις του βίου της αναφέρουν ότι υπέστη βασανισμούς και φυλακίστηκε.

Στον εκκλησιαστικό βίο της περιλαμβάνεται και η συμβολική διήγηση της εμφάνισης του διαβόλου με τη μορφή δράκοντα μέσα στη φυλακή. Η Μαρίνα παρουσιάζεται να τον αντιμετωπίζει με προσευχή και θάρρος. Η σκηνή αυτή αποτυπώνεται συχνά και στην αγιογραφία της.

Η Αγία Μαρίνα οδηγήθηκε τελικά στον αποκεφαλισμό, καθώς παρέμεινε σταθερή στην πίστη της. Η παράδοση τη συγκαταλέγει στις Μεγαλομάρτυρες της Εκκλησίας, ενώ τιμάται ως πολιούχος σε περιοχές όπως η Λέρος και η Ηλιούπολη.

Για τα λείψανά της υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Αναφέρεται ότι φυλάσσονταν αρχικά στην Αντιόχεια ή στην Κωνσταντινούπολη και ότι τμήματά τους μεταφέρθηκαν αργότερα σε άλλες περιοχές. Μέρος των λειψάνων της τιμάται σήμερα σε ναούς στην Αθήνα, ενώ η δεξιά χείρα της αναφέρεται ότι φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος.

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