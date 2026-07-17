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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

 17.07.2026 - 06:18
Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

Σοβαρό περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Κύπρου φέρνουν στο φως πληροφορίες του «Τ» με συγγενείς ασθενούς να υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπός τους λάμβανε για αρκετές ημέρες λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου μας, οι νοσηλευτές ενημέρωσαν κάποια στιγμή τον ασθενή ότι είχαν τελειώσει τα χάπια που λάμβανε και του ζήτησαν να ενημερώσει τους συγγενείς του ώστε να του φέρουν νέα συσκευασία της φαρμακευτικής του αγωγής για την καρδιά.

Οι συγγενείς ανταποκρίθηκαν άμεσα και παρέδωσαν τα φάρμακα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού ρώτησαν εκ νέου τον ασθενή πού βρίσκονταν τα χάπια του.

Όταν εκείνος τους έδειξε τη συσκευασία που είχαν φέρει οι συγγενείς του, οι νοσηλευτές φέρεται να του απάντησαν ότι «δεν είναι αυτά», αναφέροντας πως πρόκειται για χάπια που αφορούν τον διαβήτη.

Τότε, σύμφωνα με τους συγγενείς, ο ασθενής τους εξήγησε ότι δεν πάσχει από διαβήτη και ότι η αγωγή που λαμβάνει αφορά αποκλειστικά καρδιολογικό πρόβλημα.

Όπως υποστηρίζουν οι οικείοι του, εκείνη τη στιγμή διαπιστώθηκε ότι για αρκετές ημέρες χορηγείτο στον ασθενή διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, η οποία, πιθανόν να προοριζόταν για άλλο νοσηλευόμενο.

Οι συγγενείς εξέφρασαν στο προσωπικό έντονη ανησυχία για το περιστατικό, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων στα δημόσια νοσηλευτήρια. 

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