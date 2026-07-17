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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μπλόκο» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο - Μπαράζ συλλήψεων και σωρεία παραβάσεων

 17.07.2026 - 06:50
«Μπλόκο» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο - Μπαράζ συλλήψεων και σωρεία παραβάσεων

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 615 οχήματα και ελέγχθηκαν 785 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 59 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 359 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 79 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 82 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης δύο έλεγχοι ναρκοτέστ με αρνητικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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