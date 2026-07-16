Άγρια επίθεση σε γυναίκα οδηγό λεωφορείου στη Λεμεσό – «Χειροπέδες» στον δράστη με τη βοήθεια των επιβατών

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης βρισκόταν σε στάση λεωφορείου περιμένοντας το δρομολόγιο. Με το που προσέγγισε το όχημα, σταμάτησε και άνοιξε τις πόρτες του, ο άγνωστος άνδρας επιβιβάστηκε και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιτέθηκε αμέσως στη γυναίκα οδηγό.

Η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση των επιβατών αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή των χειρότερων. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη μέσα στο λεωφορείο, ενώ παράλληλα κάλεσαν την Αστυνομία για βοήθεια.

Μέλη της δύναμης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου και παρέλαβαν τον άνδρα από τους πολίτες, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

Αυτή την ώρα, οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από τους επιβάτες και τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα της επίθεσης και να σχηματιστεί πλήρης φάκελος για την υπόθεση.